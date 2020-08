BTV Ngọc Trinh: Cô nàng xinh đẹp sở hữu cuộc sống sang chảnh và gia thế khủng

Là khán giả của đài VTV chắc chắn không khán giả nào không biết tới cô MC , BTV xinh đẹp Dương Ngọc Trinh. Với tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp, được biết, cô nàng sinh năm 1986 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trở thành BTV đài VTV từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Không ít khán giả trầm trồ khi biết Ngọc Trinh là 1 trong số 2 biên tập viên đầu tiên được đặc cách vào Đài Truyền hình Việt Nam. Sở hữu vẻ đẹp gợi cảm, thần thái thanh lịch, Ngọc Trinh luôn được ngưỡng mộ về cả nhan sắc lẫn nghiệp vụ chuyên môn, lối dẫn lưu loát.

Chân dung BTV Ngọc Trinh.

Không chỉ được quan tâm vì tài năng và nhan sắc, nữ MC sinh năm 1986 cũng khiến nhiều khán giả quan tâm khi được cho là sinh trưởng trong gia đình giàu có bậc nhất Hà Thành, sở hữu khối tài sản "khủng". Cô còn bị đồn được gia đình "chống lưng".





Riêng Ngọc Trinh thì nói: “Nếu nói tôi tự thân lập nghiệp là không đúng. Bởi vì tôi không bao giờ có thể thành công nếu như không cảm thấy yên tâm về gia đình và được mọi người hỗ trợ”. Song cô cũng thừa nhận đã có lúc gia đình bên bờ vực phá sản.

Nữ BTV xinh đẹp Ngọc Trinh.

Ngoài công việc, Ngọc Trinh còn đăng tải trên trang cá nhân nhiều khoảnh khắc du lịch sang chảnh, đồ hiệu chất đầy. Có một thời gian, dân tình xôn xao trước hình ảnh nữ BTV cùng loạt siêu xe trị giá vài chục tỷ. Dù vậy, cô nhanh chóng lên tiếng đính chính đây chỉ là một cảnh quay khi đang đi tác nghiệp của mình.

Nữ BTV là fan của đi du lịch, shopping.

Tuy thường xuyên khoe gia thế khủng nhưng thông tin về đấng sinh thành được Ngọc Trinh "ém" rất kĩ. Tuy nhiên nhiều người biết cô có một cậu em trai từng có những tin đồn tình cảm với một số người đẹp showbiz. Đó là Bảo Hưng. Em trai Ngọc Trinh từng là du học sinh Anh, được tiếp cận nền giáo dục lớn của thế giới đã vậy còn sinh trưởng trong gia đình giàu có bậc nhất Hà Thành nên cũng được xem là sở hữu khối tài sản kếch xù.

Ngọc Trinh sở hữu nhiều đồ hiệu.

Nữ BTV nhận định rằng thu nhập của những người làm truyền hình là khá tốt so với nhiều ngành nghề hiện nay nên không có gì lạ khi cô được tận hưởng cuộc sống đủ đầy. Điều này cũng một phần do đặc thù nghề nghiệp như làm việc trong 365 ngày, không có thời gian nghỉ cố định, ngay cả mùng 1 Tết vẫn phải đến cơ quan làm việc.

Một góc biệt thự gia đình nữ BTV.

Khi được khán giả quan tâm nhiều tới đời tư, dù thuộc top gương mặt nổi tiếng của VTV nhưng Ngọc Trinh lại rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Ngoài những tin đồn có đại gia chống lưng, yêu đồng giới hay đã lấy chồng sinh con ở Anh, người ta không thấy nữ MC nhắc về chuyện tình yêu bao giờ.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ