BTV Tuấn Dương bật khóc nghẹn ngào xin lỗi khán giả khi dẫn tin về tình hình mưa lũ ở miền Trung

Người dân miền Trung vừa qua phải hứng chịu một trận "đại hồng thủy" vô cùng khốc liệt. Thiên tai đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho người dân miền Trung. Chứng kiến những mất mát đau thương này, người dân cả nước đã không khỏi xót xa.

Với tinh thân tương thân tương ái của dân tộc Việt, vừa qua hàng loạt nghệ sĩ lớn như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đại Nghĩa, Phi Nhung, Hòa Minzy,... cũng đã có những hoạt động kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn này.

BTV Tuấn Dương

Ngày 25/10, đài Truyền hình Việt Nam VTV có chiếu chương trình thời sự đặc biệt mang tên "Mưa Lũ Lịch Sử Miền Trung" nhằm mang đến cho khán giả cả nước góc nhìn toàn cảnh nhất về cơn lũ vừa qua.

Thông qua chương trình, sự khốc liệt của thiên tai bão lũ đã được thể hiện một cách rõ nhất. Hình ảnh người dân miền Trung đang phải gồng mình gánh chịu những mất mát đau thương khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Anh xúc động khi nói về những thiệt hại do mưa lũ mà người dân miền Trung phải gánh chịu

Là người trực tiếp dẫn chương trình, BTV Tuấn Dương đã không giấu được sự xúc động, anh bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Sau đó anh lặng đi khoảng 30 giây rồi gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Câu chuyện về người đàn ông mất cả vợ và con giữa dòng nước lũ đã khiến anh không nén được nỗi buồn. Nam MC khi đang dẫn: "Chỉ có ai từng ở vùng lũ, trải qua mưa lũ và hậu quả của nó thì mới thực sự...", anh đột ngột lặng đi, cúi mặt.

BTV Tuấn Dương mất hơn 30 giây để có thể dẫn tiếp. Sau đó anh vẫn cúi mặt và nói "Xin lỗi quý vị". Anh nhiều lần đưa tay lên dụi mắt và chỉnh kính. Hành động này của anh càng khiến cho nhiều người xúc động.

Ngay sau khi phát sóng, chương trình đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Trên trang Fanpage của Thời sự VTV, hình ảnh BTV Tuấn Dương xúc động trên sóng truyền hình đã thu hút được hơn 64.000 lượt like, hơn 2.800 và khoảng 10.000 lượt chia sẻ của khám giả.

Nam MC liên tục đưa tay lau mắt, chỉnh kính

BTV Tuấn Dương được biết đến nhiều nhất khi anh tham gia dẫn chương trình của Thời sự 19h. Năm 2017, theo sự luân phiên của người dẫn bảng tin, anh rút khỏi chương trình. Sau đó anh là MC cho chương trình Việt Nam hôm nay phát sóng vào sáng Chủ Nhật hàng tuần.

Theo Phương Hoa/SKCĐ