Bữa sáng cuối cùng của Thiếu tá Hào với vợ và lời căn dặn trước lúc vĩnh viễn đi xa

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Thiếu tá Hào chỉ kịp ngồi ăn sáng cùng vợ một lúc và dặn 'đừng gọi làm ảnh hưởng đến chuyên án...' Nhưng nào ngờ, lại là cuộc trò chuyện cuối cùng của anh và vợ.

Chiều 22/4, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến chia sẻ, động viên và chia buồn cùng với gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Thiếu tá Hào là cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa (Long An) hy sinh khi phối hợp với Cục Cảnh sát PCTP về ma túy - Bộ Công an chặn bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa vào chiều 21/4.

Đoàn công tác do Thượng tá Đinh Thế Anh dẫn đầu đã đến thắp nén nhang viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ và động viên gia đình vơi bớt nỗi đau, bởi sự hy sinh của Thiếu tá Hào trên hành trình truy bắt tội phạm ma túy rất đáng tự hào, trân quý.

Lãnh đạo Cục CSGT đã đến viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. (Ảnh: Người Lao Động)

Báo Công an Nhân dân đưa tin, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào là con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh chị em. Cả gia đình làm nông, riêng Thiếu tá Hào từ nhỏ đã đam mê màu áo CAND và quyết tâm phục vụ trong ngành. Trong gần 14 năm phục vụ trong ngành CAND, Thiếu tá Hào đã kinh qua nhiều vị trí công tác. Đến tháng 5/2018, Thiếu tá Hào nhận nhiệm vụ tại Đội CSGT huyện Đức Hòa cho đến nay.

Ngồi lặng lẽ bên chiếc áo quan, chị Trần Thị Phương (SN 1988, vợ Thiếu tá Hào) chưa hết bàng hoàng, không muốn tin vào sự thật người chồng đã bỏ lại chị một mình mà ra đi đột ngột như vậy. Chị Phương kể, buổi sáng trước khi cùng đồng đội tham gia chuyên án, chồng chỉ kịp ngồi ăn sáng cùng chị một lúc rồi lên đường.

“Ảnh dặn là đi công tác có gì ảnh chủ động gọi, đừng gọi ảnh làm ảnh hưởng đến chuyên án. Không ngờ đây là lần cuối cùng tôi được ngồi ăn chung và nghe lời chồng căn dặn!” - chị Phương đau xót.

Nào ngờ, đến chiều cùng ngày, chị Phương bất ngờ nhận được tin dữ, đồng đội của Thiếu tá Hào gọi điện nói: "Chị thu xếp vào bệnh viện, anh Hào bị thương nặng".

Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Phương ngất xỉu tại chỗ. Không còn vững tay lái để đến bệnh viện, chị Phương phải nhờ người thân chở đi. Đến nơi, nhận hung tin, nhìn chồng lần cuối mà chị đau đớn, gục ngã.

Chị Phương nói trong nước mắt: "Cưới nhau 10 năm nay, mong mỏi lớn nhất của anh Hào là vợ chồng sinh một đứa con để vui nhà vui cửa, để ông bà lớn tuổi an lòng. Vậy mà ước mơ lớn nhất của 2 vợ chồng giờ đây đã tắt lịm”.

Camera ghi lại thời điểm xe bán tải tông vào tổ công tác. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Trước đó, theo Người Lao Động, chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm, ma túy.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe bán tải lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn. CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng.

Chiếc xe đã đâm trực diện vào người thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, kéo lê một đoạn dài và tiếp tục đâm vào một số người dân đang điều khiển phương tiện rồi bị lật nghiêng. Sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã đập kiếng cửa và khống chế 2 đối tượng ở trong xe.

Thiếu tá Hào bị chấn thương rất nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. 2 người đi đường cũng bị chiếc ôtô đâm tử vong là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, thường trú phường 2, quận 5, TP HCM) và Phan Thị Kim Thanh ( 50 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM).

