'Bữa tiệc visual' trong Ice Cream: Ai cũng xinh đẹp hết mức khiến người xem choáng ngợp

Đúng 11h (giờ Việt Nam) ngày 28/8, BLACKPINK đã chính thức comeback với MV Ice Cream kết hợp với Selena Gomez. Đây là màn trở lại thứ 2 trong năm nay của BLACKPINK sau single How You Like That được xuất xưởng ngày 26/6 vừa qua.