Bức chân dung Sơn Tùng vẽ bởi 3000 chữ Trâm cực tài tình khiến cặp đôi Tùng - Trâm lại bị réo tên

việc nó được vẽ bằng 3000 chữ... "Trâm". Mới đây một bức tranh vẽ chân chân dung nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP bỗng nổi đình nổi đám. Không chỉ bởi bức tranh có đường nét quá đẹp và chau chuốt, điều đặc biệt ở đây là

Bức tranh vô cùng kì công của người họa sĩ.

Cư dân mạng lướt qua không khỏi khen ngợi hết lời bởi sự tài tình của người họa sĩ. Sự công phu và thời gian mà người họa sĩ này dành ra để biến hóa từ 4 chữ đơn giản trở thành một bức tranh có hồn như vậy thực sự không thể đánh giá thấp. Ẩn ý ở đằng sau 4 chữ Trâm này càng rõ ràng khi nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm luôn được cộng đồng mạng gắn mác "người yêu bí mật" của Sơn Tùng nhiều năm nay.

Những màn "thả thính" qua lại giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm.

Những đồn đoán về việc liệu Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm có thực sự hẹn hò luôn là chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội từ trước tới nay. Những chi tiết như check in cùng địa điểm, diện đồ đôi được fan tia thấy rõ như ban ngày rồi nhưng hai nhân vật chính vẫn một mực "lặng thinh".

Bằng chứng diện kính đôi mới nhất của cặp đôi.

Mặc dù bị đồn hẹn hò nhau nhiều năm nay, nhưng cả hai ca sĩ đều giữ im lặng về mối quan hệ của họ. Khi được hỏi về việc mọi người gọi mình là “ bạn gái Sơn Tùng ”, nữ ca sĩ họ Thiều nói: “Tôi không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Xung quanh tôi, ai cũng có trăn trở, khó khăn riêng, vì vậy mình tự vượt qua được vấn đề của mình thì tốt”.

Cặp đôi bị bắt gặp tại sân bay Incheon Hàn Quốc.

Không chỉ bị cộng đồng mạng gán ghép mà ngay cả những đồng nghiệp trong giới showbiz cũng đã "hùa theo" trào lưu ghép đôi này. Mới đây Thiều Bảo Trâm đã có cơ hội xuất hiện trên truyền hình và MC Trấn Thành đã không dưới một lần nhắc đến tên Sơn Tùng. Chàng MC còn tag hẳn Sơn Tùng vào ảnh Thiều Bảo Trâm ôm cổ anh để... "trả thù" cho bức ảnh Sơn Tùng ôm Hari Won năm nào.

Ngay cả đồng nghiệp trong showbiz cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ của cặp đôi này.

Fan vẫn đang mong chờ một ngày cặp đôi sẽ chính thức công khai mối quan hệ để toàn thể fan có thể chức phúc cho Tùng - Trâm.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ