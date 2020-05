Bức thư gửi ‘kẻ thứ 3’ đầy thâm thúy của cô nàng khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Tình yêu được xem là điều ngọt ngào nhất trên thế giới khi mang lại niềm vui của hạnh phúc và sự chung thủy. Tuy nhiên, nếu có lừa dối đan xen, nó sẽ trở thành liều thuốc độc làm tổn thương tâm hồn mỗi người.

Trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy, song song cùng với hạnh phúc luôn có sự tồn tại của khổ đau và bất hạnh. Và thực tế, những bất hạnh đau khổ ấy phần lớn đều đến từ một người mang tên "kẻ thứ 3".

Kẻ thứ 3, con giáp thứ 13 hay tiểu tam, "tuesday" chính là đối tượng nhiều người căm ghét nhất. Họ bỗng dưng xuất hiện, trở thành nỗi ám ảnh của những người trong cuộc dù là đàn ông hay đàn bà. Tuy nhiên, có thể thấy đàn ông thường là đối tượng dễ bước vào "tròng" của kẻ thứ 3 hơn.

Ảnh minh họa.

Mới đây, cô nàng Thảo Vy đã có đôi dòng gửi đến người thứ 3 khiến nhiều người đồng cảm. Đây có lẽ là những lời thật lòng của người trong cuộc, khi cuộc sống hôn nhân của mình bỗng dưng xuất hiện một kẻ không được chào đón chen chân vào.

"Chào em kẻ thứ 3, người đang yêu chồng của chị!

Em làm ơn đừng lấy lý do là thương chồng chị nhất, yêu chồng chị nhiều, mà không thể buông bỏ và rời xa chồng chị. Em đang tự làm khổ bản thân và phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, biết không? Đó không phải là yêu thương ai đâu em à, do em đang ích kỷ và chỉ đang yêu bản thân mình thôi.

Em làm ơn đừng nhắn tin xin lỗi chị cũng như kêu chị hãy tha lỗi cho anh ta. Chị chẳng phải thiên thần mà có thể tha thứ cho kẻ cướp chồng mình, cũng không đủ bao dung để bỏ qua cho người chồng đã tự mình đạp đổ đi niềm tin, hy vọng và tình yêu mà chị vun đắp suốt bao năm qua.

Chị là người có học, được bố mẹ và gia đình dạy dỗ nghiêm khắc. Do đó, chị cũng học được một chút kiến thức ở ngoài xã hội và cuộc sống. Chị thấy việc đến nhà em chửi rủa hay đánh ghen, làm ầm chuyện lên cũng chẳng ích lợi gì. Nó chỉ khiến cho bản thân chị thêm hao công tổn sức mà thôi.

Ảnh minh họa.

Chị cũng không quan tâm em là "yêu quái" từ đâu đến, ở đâu hay làm gì ... bởi chị biết thứ gì của mình thì trước sau gì cũng sẽ là của mình, mà đây lại là một người đàn ông chứ đâu phải là món đồ chơi đâu mà giành giật. Đàn ông họ có tay, có chân, đi được thì về được; họ có tim và não nên sẽ biết suy tính thiệt hơn. Chỉ có điều, người đàn ông của chị không có cái đầu lạnh để suy nghĩ thông suốt, trái tim họ thì lại quá ấm áp, muốn yêu và che chở cho quá cho quá nhiều người...



Cô gái à... Thanh xuân của đàn bà chúng ta ngắn lắm, hãy tìm một người chỉ thuộc về mình thôi; lúc đó em sẽ nhận được hạnh phúc thật sự là của riêng mình, đường đường chính chính nắm tay người ta đi khắp mọi nơi mà không cần phải lén lút, trốn chui trốn lủi nữa.



Hãy là một người phụ nữ có giá trị và lòng tự trọng. Đừng biến mình thành thứ rẻ tiền để người khác căm ghét. Chị biết, em sẽ đọc được những dòng này; không chỉ dành cho em, chị cũng muốn gửi lời này cho những ai đã và đang có ý định trở thành người thứ 3. Hãy tỉnh táo và tìm ra cách sống ý nghĩa cho mình!"



