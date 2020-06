Bực tức vì cha đi nhậu say, nghịch tử tưới xăng đốt cả nhà khiến cha chết, mẹ và em trai bỏng nặng

Cãi vã với người cha đi nhậu say về, Tới đem can xăng 5 lít tưới lên người cha rồi rồi đốt cả nhà. Hậu quả là cha chết, mẹ và em trai Tới bỏng nặng.

Ngày 9/6, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ con tưới xăng đốt cả gia đình làm 4 người thương vong lên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khuya 5/6. Lúc khoảng 23h, ông Nguyễn Tấn Lợi (52 tuổi, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với con trai là Nguyễn Minh Tới (21 tuổi).

Trong lúc cãi nhau, Tới không kiềm chế được mình đã lấy can nhựa đựng 5 lít xăng tưới vào người ông Lợi rồi đổ xuống nền nhà, sau đó châm lửa đốt.

Ảnh minh họa

Lửa bùng lên dữ dội hậu quả là cả gia đình gồm ông Lợi, Tới, Nguyễn Minh Thuận (10 tuổi), là em trai Tới và bà Lê Thị Rớt (50 tuổi), mẹ ruột Tới bị bỏng được đưa đi cấp cứu.



Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, ông Lợi đã tử vong do vết thương quá nặng. Những người còn lại đang tiếp tục điều trị.

Thượng tá Đào Thanh Long, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, hiện vụ việc đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 18/5, tại một căn ki ốt ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ ném bom xăng kinh hoàng khiến 2 trẻ nhỏ bị bỏng nặng



Cụ thể tối cùng ngày, Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, HKTT tại An Giang) tìm đến khu nhà trọ Hương Lan (phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) để tìm gặp vợ cũ. Đến nơi, Tuấn gọi cho người vợ ra trước căn kiot của chị Nguyễn Thị Nam để nói chuyện. Khi đang nói chuyện, Tuấn thấy Nguyễn Thị Thanh Hằng (con gái chị Nam) đang cầm điện thoại nên tưởng chị Hằng đang quay phim.



Bực tức, Tuấn nổi khùng chửi bới chị Hằng khiến hai bên xảy ra cãi vã. Thấy vậy, anh Nguyễn Tấn Phú (người nhà chị Nam) đến căn ngăn thì Tuấn và anh Phú xảy ra xô xát.



Quá cay cú, Tuấn đã bỏ về phòng trọ của mình gọi thêm nhóm đồng bọn mang theo bom xăng sang và hung khí sang tìm anh Phú. Khi đến nơi, nhóm của Tuấn dùng mã tấu lao vào tấn công anh Phú, đồng thời ném hai quả bom xăng vào ki ốt của chị Nam.



Hậu quả là căn nhà bùng cháy khiến nhiều người bị bỏng, trong đó nặng nhất là 2 cháu bé mới 9 tuổi và 3 tuổi đang ở trong nhà. Ngày 27/5, phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án giết người đồng thời truy bắt kẻ đã ném bom xăng.





Your browser does not support HTML5 video. Clip cận cảnh nhóm thanh niên ném bom xăng. Video: người dân cung cấp.

Theo Hà Ly/SKCĐ