Bức xúc xe khách chèn ép, quyết không nhường đường cho xe cứu thương 15:05 01/07/2020 Đoạn video khiến nhiều người bức xúc khi xe cứu thương liên tục hú còi để xin vượt, nhưng tài xế chiếc xe khách giường nằm chạy phía trước đã liên tục chèn ép, không cho chiếc xe này vượt lên… Video: Vietnamnet