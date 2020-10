Thí sinh khiếm thị trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh: Chắp cánh ước mơ làm âm nhạc

Hậu chia sẻ, em ước gì đôi mắt của mình chỉ cần nhìn được 1 chút thôi, không cần phải quá sáng rõ tinh anh. Hậu muốn được biết thế giới xung quanh, vốn chỉ được cô bé cảm nhận thông qua trí tưởng tượng, trông như thế nào. Đáng tiếc, ước mơ mãi chỉ là mơ ước đối với Hậu. Tuổi thơ của cô bé gắn liền với bóng tối và biến cố.

Cho tới khi lên 10, Hậu được nhận vào mái ấm Thiên Ân từ một linh mục. Ở đây, cỏ rất nhiều trường hợp đồng cảnh ngộ với Hậu, khiến em như cảm nhận được tình cảm từ gia đình thứ 2, được truyền cảm hứng để học tập, theo đuổi ước mơ.

Trong số các môn học, Hậu thích nhất là Âm nhạc và Tiếng Anh. Tiếng Anh chính là đam mê lớn nhất của cô bé. Hậu tin rằng, làm chủ môn ngoại ngữ này có thể giúp em đi vững trên đôi chân của mình,

Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng em chỉ có thể học hết cấp 1 mà thôi. Nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, em đã học lên cấp 2, cấp 3 và nay là vào đại học. Năm học 2019-2020, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, em đi gõ cửa từng trường đại học có ngành đào tạo tiếng Anh để đăng ký học nhưng tiếc rằng không có trường nào nhận.

Hậu chuyển hướng sang khoa âm nhạc của một trường cao đẳng tại TPHCM và chờ cơ hội. Đến tháng 7-2020, qua chia sẻ từ bạn bè, biết được Trường ĐH Văn Hiến có chính sách tiếp nhận các trường hợp khiếm thị theo học và được cấp học bổng, em quyết định đăng ký chọn ngành ngôn ngữ Anh.

Bùi Thị Hậu vượt nghịch cảnh trúng tuyển Đại học Văn Hiến

