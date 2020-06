Vừa về chỗ ngồi sau khi nhận tội, Lường Văn Lả nhận ngay cú đấm trời giáng từ Bùi Thị Kim Thu

Theo bản luận tội tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Vì Văn Toán được xác định là chủ mưu thuê nhóm của Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng bắt cóc nữ sinh Duyên nhằm ép mẹ duyên là bà Trần Thị Hiền trả tiền nợ mua 2 bánh heroin. Công đồng ý thực hiện phi vụ này vì trước đó bà Hiền có nợ Công 30 triệu.

Trong phiên xử phúc thẩm chiều nay, bị cáo Vương Văn Hùng kêu oan, nói rằng chỉ tham gia bắt cóc, cướp tài sản chứ không liên quan đến việc hiếp dâm, giết nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Hùng khai, trước cửa nhà có 2 camera an ninh của hàng xóm, chỉ cần xem lại sẽ thấy bị cáo không đi đầu từ 30 Tết đến mùng 2 Tết. Thậm chí Hùng còn cho rằng, bản thân bị ép cung, đánh đập trong 7 ngày không được ngủ, lột hết quần áo.

Lường Văn Lả bị Bùi Thị Kim Thu đánh ngay sau khi nhận tội, tố cáo Thu liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Bị cáo Bùi Văn Công cũng như vậy, liên tục kêu oan trước tòa. Bị cáo thậm chí còn đề nghị tòa “ai có tội cứ tử hình ngay, không cần kháng cáo, không cần phải tha”. Bị cáo còn cho rằng, hung thủ trong vụ án không phải các bị cáo đang ngồi trong phòng xét xử. Bị cáo còn cho rằng đã bị các điều tra viên bắt học thuộc lời khai, ký vào nhiều tờ giấy trắng, bị ép cung.

Trong khi tất cả các bị cáo đều kêu oan, đưa ra hàng loạt lý do để minh chứng cho tội ác của mình thì bị cáo Lường Văn Lả lại khai báo khác hoàn toàn. Bị cáo Lả nhận tội, khai bị cáo Công bắt, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà.

Sau khi thừa nhận tội lỗi, chủ tọa cho bị cáo về chỗ ngồi. Bị cáo vừa về đến chỗ ngồi thì bị Bùi Thị Kim Thu đấm một cú khá mạnh. Ngay lập tức bị cáo Lả đã tố cáo việc bị Thu đánh và chủ tọa yêu cầu Công an không cho bị cáo Thu hành động thiếu tôn trọng bị cáo khác.

Ngay sau đó, HĐXX triệu tập bị cáo Thu lên bục xét hỏi. Tại đây, Thu liên tục kêu oan, cho rằng bản thân đi chúc Tết, không biết Duyên bị bắt cóc, hãm hiếp. Thu còn phủ nhận lời khai của bị cáo Lả về việc từng cho Duyên ăn tại nhà riêng của bị cáo.

Trước khi kết thúc phần khai báo của mình bị cáo Thu còn khẳng định: “Tôi là phụ nữ, cũng là con người, không phải con xúc vật. Nếu tôi thấy tôi sẽ cứu chứ không để con bé phải chết oan như thế”.

Thực nghiệm hiện trường vụ sát hại nữ sinh giao gà