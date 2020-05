Buổi đầu tập gym trở lại sau đại dịch, cô gái đột quỵ suýt thành người thực vật vì sai lầm này

Tờ QQ đưa tin mới đây, bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc tỉnh Giang Tô đã tiếp nhận một ca cấp cứu nghiêm trọng do tập luyện không đúng cách. Bệnh nhân là cô Zhang Ling – một công nhân 30 tuổi thường thích tập thể dục

Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tất cả các phòng tập gym đều đóng cửa. Sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội , cô trở lại phòng tập buổi đầu tiên hôm 25/4 vừa qua. Cô tập luyện bình thường như giáo án trước đó thì bất ngờ 1 tiếng sau bị đột quỵ, ngất xỉu được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ tích cực cứu chữa cho cô gái



Tại bệnh viện, 2 bác sĩ là Guo Tao và Zhang Feng – Phó giám đốc khoa cấp cứu của bệnh viện cho biết, tình hình bệnh nhân rất tệ nên cả hai bắt tay ngay vào sơ cứu và thay phiên nhau hồi sức tim, phổi liên tục. Suốt 5 phút nhịp tim của bệnh nhân chưa hồi lại. Khi lấy máu xét nghiệm thì máu của cô ấy dường như đã đen đặc lại.



Sau đó, các bác sĩ khẩn trương thực hiện phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) cho bệnh nhân. Ở thời điểm này, cô Zhang Ling gầy và các mạch máu cũng rất mỏng, gây cản trở lớn cho việc đặt nội khí quản.



Sau hơn 3 tiếng cấp cứu bằng hệ thống tim phổi nhân tạo, huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân cũng dần ổn định trở lại.

Bất ngờ 10 ngày sau nhập viện (tức 6/5), tình hình cô Zhang lại đột ngột biến chuyển xấu và có khả năng thành người thực vật. Được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên ngày 10/5, cô Zhang bất chợt tỉnh lại và hồi phục ý thức, Sức Khỏe tốt dần lên.

Cô Zhang may mắn đã hồi phục

Ông Jiang Hua – Phó khoa chăm sóc sức khỏe cho biết, cô Zhang Ling thật sự là một trường hợp đặc biệt bởi cô đã ngừng tim nhiều lần và rồi bình phục một cách thần kỳ.

Phân tích nguyên nhân cô Zhang ngất xỉu và ngừng tim. Bác sĩ Jiang nhấn mạnh, sau một thời gian giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, nhiều người quay lại tập gym và lựa chọn nhiều bài tập nặng để "tập bù" cho những ngày nghỉ. Điều này là vô cùng nguy hiểm khi sau một thời gian dài nghỉ tập, thể trạng người tập đang rất yếu nếu đột ngột tập với cường độ cao cơ thể không thể đáp ứng nổi.

Cô Zhang cho biết, ngày nào cô cũng tập luyện quá nặng suốt 2 tiếng bất chấp cơ thể không chịu được. Hậu quả là ngày hôm đó cô ngừng tim tại chỗ.

Bác sĩ đưa lời khuyên mọi người cần phải thay đổi quan niệm không phải cứ tập thể dục càng nhiều thì cơ thể sẽ càng khỏe và giảm cân nhanh. Mỗi người mỗi thể trạng nên cường độ cũng thế mà khác nhau. Bạn hãy tự đánh giá cường độ tập hiện tại có phù hợp với sức mình không bằng cách đo nhịp tim, miễn không quá 140 nhịp/phút là ổn. Dù còn trẻ tuổi hay trung niên đều cần đánh giá mức độ tập luyện.

Khi có dấu hiệu chóng mặt, tức ngực, đau ngực, khó thở hay các triệu chứng xấu khác khi tập thì cần dừng ngay lập tức để nghỉ ngơi. Các hiện tượng này sẽ càng nguy hiểm hơn ở người trung niên.

