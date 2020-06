Búp bê Nhật Bản Nozomi Sasaki có làn da không tì vết nhờ nguyên tắc chỉ thoa lên da những gì ăn được

Hàng loạt thắc mắc được các fan đặt ra trên mạng xã hội : "Một người vợ xinh đẹp, con ngoan. Không có lý do nào để chồng cô ấy phải đi ngoại tình cả", "Không thể tin nổi. Tại sao chồng Nozomi lại ngoại tình trong khi đã có cô vợ xinh đẹp thế này?"…

Nozomi Sasaki được coi là một biểu tượng sắc đẹp ở xứ sở hoa anh đào. Hiện đã 32 tuổi nhưng vẻ đẹp của Nozomi chưa từng bị lu mờ, làn da người mẫu vẫn trắng hồng, căng mịn như con gái đôi mươi.



Phái đẹp Nhật Bản nhìn chung đều có quan niệm nếu tùy tiện bôi nhưng thứ nguy hiểm lên da sẽ làm làn da sẽ xấu đi nhanh chóng do các chất độc thấm vào bên trong.



Bí quyết dưỡng da từ thành phần tự nhiên được Nozomi sử dụng là massage bằng đậu phụ. Người mẫu trộn đều hỗn hợp gồm đậu phụ, một thìa bột mỳ, mật ong rồi gói vào miếng vải mỏng mịn. Sau đó, cô dùng thành phẩm để massage mặt trong vòng 20 phút, đều đặn vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Quả thật là mặt dưỡng da tự nhiên rất đơn giản lại chẳng tốn công sức.



Đậu phụ không chỉ là món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng mà còn có tác dụng làm trắng da nhờ chiết xuất từ đậu nành. Loại hạt này chứa saponin có khả năng tẩy da chết, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn sâu dưới lỗ chân lông.



Bên cạnh đó, đậu phụ cũng chứa axit amin glycinem isoflavone, protein và vitam E giúp bổ sung độ ẩm, tăng độ đàn hồi, giảm sự hình thành nếp nhăn cho da.

Đậu phụ được phụ nữ Nhật Bản sử dụng phổ biến trong làm đẹp. Ngoài cách trộn mật ong như Nozomi Sasaki, còn nhiều cách kết hợp đậu phụ khác như trộn với cám gạo, chanh hay sữa tươi không đường…



Chú trọng tẩy trang



Vì thường xuyên phải trang điểm nên Nozomi đặc biệt chú trọng tẩy trang và làm sạch da từ sâu bên trong. Người mẫu 8X nói chỉ khi da được làm sạch thì mọi phương pháp chăm sóc mới có hiệu quả.



Ngoài ra, Nozomi cũng rất đầu tư các sản phẩm dưỡng da có tác dụng cung cấp collagen, chống lão hóa sớm để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ, làn da căng mịn trẻ hơn tuổi.



Ngoài những phương pháp làm đẹp tác động lên da, Nozomi có nguyên tắc làm đẹp da từ bên trong bằng cách giữ cho tâm trạng thoải mái, tránh căng thẳng.



"Mọi cách chăm sóc từ bên ngoài không quan trọng bằng việc giúp bản thân cảm thấy thoải mái. Đẹp từ bên trong vẫn hơn", Nozomi từng chia sẻ với Japan Today.



Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, Nozomi thường dành thời gian chăm sóc cơ thể vào lúc tắm. Cô thắp nến trong bồn tắm giúp mắt được thư giãn, tránh tiếp xúc với ánh sáng quá chói.



Dù mệt, người mẫu vẫn cố gắng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để giúp bản thân tận hưởng không gian thư thái nhất trong phòng. Cô còn khuyên mọi người nên chuẩn bị những gì mình sẽ mặc cho ngày hôm sau trước khi đi ngủ để tránh tình trạng bày bừa tủ đồ.



Nozomi Sasaki tập gym một lần/tuần để giúp cơ thể săn chắc, khỏe hơn từ khi mới 25 tuổi. Chế độ ăn của cô lại càng nghiêm ngặt hơn, cô không ăn tinh bột vào buổi tối, thường ăn nhiều trái cây và buổi sáng và không bao giờ bỏ bữa.



