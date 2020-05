Cả châu Á ngỡ ngàng trước sự trở lại đầy sôi động của bóng đá Việt Nam sau dịch COVID-19

Trận đấu giữa Nam Định với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường thuộc khuôn khổ Cúp quốc gia 2020 diễn ra chiều 23/5 là một trong những trận đấu hiếm hoi của thế giới cho phép khán giả vào sân cổ vũ ở thời điểm này. Trận đấu đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau hơn 2 tháng gián đoạn do dịch COVID-19.

Trong bối cảnh các sân cỏ thế giới vẫn đóng băng thì trận đấu này nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí trong khu vực lẫn thế giới.



Trong đó, nhiều tờ báo tiếng Thái đã có bài viết nhận định về quang cảnh trận đấu này. Mở đầu bài viết bình luận trên báo điện tử SMM Sport, tác giả Hamuman viết: "Việt Nam đã mở sân bóng để trở lại thi đấu như thường lệ, trận đấu đầu tiên sau gần 3 tháng tạm nghỉ vì COVID-19".



Ảnh chụp màn hình bài viết của SSM Sport

Tờ Goal phiên bản Thái Lan đưa tin: "Không khí náo nhiệt, hơn 10.000 người hâm mộ bóng đá diễu hành vào sân vận động Thiên Trường có sức chứa gần 30.000 chỗ ngồi. Người hâm mộ đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt từ 500 nhân viên an ninh".



Trước trận đấu này, nhiều tờ báo châu Á bình luận khá nhiều về việc ban tổ chức cho phép khán giả vào sân xem trận đấu. Báo tiếng Nhật Viet-jo viết: "Cho phép tối đa 10.000 khán giả vào sân đã biến trận đấu trở thành đông đúc nhất thế giới lúc này. Việt Nam sẽ sớm trở lại với những ngày của bóng đá chuyên nghiệp. Là một quốc gia thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh và mở lại giải đấu trong nước với khán giả có thể vào sân theo dõi, họ có thể tạo sự hấp dẫn với thế giới".



Ở tận Thổ Nhĩ Kỳ, trang tin Futbolarena.com cũng có bài viết: "Trận bóng đá được theo dõi bởi 15.000 người trong thời buổi COVID-19". Bài viết này bình luận: "Trong khi tất cả các trận đấu bóng đá bị hủy do dịch bệnh ảnh hưởng đến toàn thế giới, 15.000 người hâm mộ đã được phép vào sân trong trận đấu cúp ở Việt Nam".

Rafaelson Bezerra Fernandes mở tỷ số ở phút 43



Ở trận khai mạc cúp quốc gia 2020, HAGL có chuyến làm khách đến sân Thiên Trường với đội hình gần như mạnh nhất, nhưng bị chủ nhà Nam Định dồn ép. Phút 43, sân Thiên Trường như vỡ tung khi Rafaelson bật cao đánh đầu hạ gục Lê Văn Trường, giúp đội chủ nhà có bàn mở tỷ số.



Hàng công của HAGL tỏ ra bất lực trong khi hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống. Phút 62, Mai Xuân Quyết nhận đường chuyền thuận lợi từ pha giật gót tinh tế của Lê Sỹ Minh. Cầu thủ khoác áo số 96 băng lên tung cú sút gọn gàng, nhân đôi cách biệt.

Nam Định giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0, đồng thời khiến HAGL ngậm ngùi chia tay đấu trường cúp quốc gia ngay vòng đầu tiên.



Ngày 24/5 và 25/5 sẽ diễn ra 9 trận đấu còn lại tại vòng loại cúp quốc gia 2020. Sau đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của V.League vào ngày 5/6.

Văn Toàn lốp bóng dội cột khung thành CLB Nam Định

