Ca đại phẫu tách rời cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi lập kỷ lục Việt Nam

Sáng nay (7/10), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng công nhận cho đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Ca đại phẫu hôm 15/7 được công nhận kỷ lục: “Ca đại phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y, bác sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách dính vùng bụng chậu cho cặp song sinh”.

TS Nguyễn Phùng Phong, Kỷ lục gia thế giới về Siêu trí nhớ, Phó Viện trưởng thường trực Viện Kỷ lục Việt Nam (phải) trao bằng kỷ lục cho đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng trao huy hiệu cá nhân cho 3 bác sĩ tham gia trực tiếp ca mổ, gồm TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố; BSCKII Phan Văn Tiếp, khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á và BCKII Tạ Thúy Hằng, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.



TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, là kíp trưởng ca phẫu thuật đồng thời là người rạch đường dao đầu tiên, mở màn cho cuộc mổ. Sau đó, 2 bé lần lượt được rạch da, cân cơ, mở bụng, tách cơ quan tiêu hóa, tạo hình niệu sinh dục, chỉnh hình khung chậu, kéo da, bó bột với sự tham gia tuần tự của 11 ê kíp bác sĩ khác nhau. Sau 13 giờ, cặp song sinh dính liền được tách hoàn toàn.



Tổng số tiền mạnh thường quân tài trợ cho 2 bé lên đến 2,3 tỷ đồng với 4.953 lượt hỗ trợ. Đa số mạnh thường quân chỉ ủng hộ không để lại danh tính. Sau khi trừ chi phí, bệnh viện trao lại sổ tiết kiệm cho gia đình 2 bé 1,5 tỷ đồng.

Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đáng yêu trong ngày xuất viện sáng 7/10



Khi về nhà, cha mẹ tiếp tục công cuộc cho hai bé tập vật lý trị liệu. Dự kiến, song Nhi trải qua ít nhất 4 ca mổ để tạo hình hoàn chỉnh các cơ quan.



Các chuyên gia nhận định ca mổ tách Trúc Nhi, Diệu Nhi hiếm và rất phức tạp. Ca dính bụng chậu như thế này chỉ chiếm khoảng 6% nhưng đã được tách rời thành công chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của y học Việt Nam.



Việt Nam từng thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật tách dính. Ca mổ tách cặp song sinh Nguyễn Việt và Nguyễn Đức dính liền phần bụng chậu năm 1988 đã đi vào lịch sử y học không chỉ của Việt Nam mà còn cả thế giới.

Khoảnh khắc Trúc Nhi - Diệu Nhi phun mưa làm trò với các bác sĩ