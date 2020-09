Cô gái ở Vũng Tàu dương tính với SARS-CoV-2 khi nhập cảnh Nhật Bản, 33 người ở quê nhà phải cách ly

Ngày 3/9, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã tiến hành cách ly tập trung 33 người liên quan đến trường hợp một công dân từ địa phương này nhập cảnh vào Nhật Bản có kết quả dương tính với virus SARS- CoV-2.

Đó là trường hợp nữ bệnh nhân T.T.B.P (25 tuổi, ngụ ở ấp 3, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).



Trước đó, chị T.T.B.P nhập cảnh vào Nhật Bản ngay 30/8, sau khi tiến hành được xét nghiệm đã xác định dương tính với virus Trước đó, chị T.T.B.P nhập cảnh vào Nhật Bản ngay 30/8, sau khi tiến hành được xét nghiệm đã xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 . Qua xác minh dịch tễ ban đầu của ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 2 ngày 18/8 và 30/8, bệnh nhân này đã di chuyển 2 lần bằng xe khách của một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn đến TPHCM để làm thủ tục xuất cảnh.

Nơi cách ly 33 trường hợp liên quan đến cô gái này



Ngày 22/8, bệnh nhân cũng đã đi khám bệnh tiền sử đau Ngày 22/8, bệnh nhân cũng đã đi khám bệnh tiền sử đau dạ dày và lấy thuốc tại Phòng khám Medic Sài Gòn có địa chỉ tại ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía cơ quan chức năng Nhật Bản, ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với y tế địa phương tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với 33 trường hợp tiếp xúc gần.



Hiện nay, đã có 20 trường hợp có mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, các trường hợp còn lại đang chờ kết quả.



Bên cạnh đó, 112 trường hợp F2 và 250 trường hợp là F3 cũng đã được tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn theo dõi Bên cạnh đó, 112 trường hợp F2 và 250 trường hợp là F3 cũng đã được tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn theo dõi Sức Khỏe , cách ly tại nhà.

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc cũng đã khử khuẩn tại gia đình có ca bệnh, khu vực chợ, Phòng khám Medic Sài Gòn… điều tra, truy vết các hành khách, bệnh nhân có tiếp xúc với ca dương tính này cũng như tài xế; các bệnh nhân, nhân viên y tế khám bệnh tại Phòng khám Medic Sài Gòn.

Trước đó đã ghi nhận nhiều trường hợp công dân Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2 khi nhập cảnh tại Nhật Bản. Đó là nữ bác sĩ tại Hà Nội bay sang Nhật làm nghiên cứu sinh hay giám đốc Nhật Bản từ lâm Đồng về nước cũng được phát hiện mắc bệnh.

