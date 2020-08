Cả gia đình 7 người ở Quảng Nam cùng mắc COVID-19, lịch trình di chuyển phức tạp

7 thành viên trong gia đình này đều mắc COVID-19 gồm:

Bệnh nhân 523: Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Vợ BN522, ngày 09-22/07/2020 là vợ của BN522, từng chăm sóc chồng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.



Bệnh nhân 561: Nữ, sinh năm 1984, trú tại Khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Nghề nghiệp: Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình. BN là con ruột của BN 522 và BN 523.



Vào các ngày 12, 19 và 23/7, chị này có ra Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc BN 522 (ra chăm sóc ban ngày, buổi tối trở về nhà).

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, chị khai chỉ tiếp xúc với nhân viên căng tin, ba điều dưỡng và bác sĩ Trưởng Khoa Thận nội tiết khoảng 15 phút vào ngày 23/7, mà không đeo khẩu trang.

Bệnh nhân sống chung gia đình: BN 522, BN 523 cùng với hai con gái là T.H.V (SN 2011) và T.H.T (SN 2013).

Nhiều khu vực tại Quảng Nam đang bị phong tỏa

Bệnh nhân là nhân viên Khoa Liên chuyên khoa Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình. Đồng thời chị có mở quán cà phê Sen Hồng, số 79 Lý Tự Trọng, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình.

Hằng ngày chị đi làm tại Khoa Liên chuyên khoa Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình (trừ những ngày đi Bệnh viện Đà Nẵng). Trong thời gian làm việc tại bệnh viện, chị đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nội trú và ngoại trú.

Khoảng từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ hàng ngày, chị đi chợ tại khu chợ ngã tư Hà Lam (phía trên đèn xanh đèn đỏ ngã tư Hà Lam khoảng 500 m). Khoảng một đến hai lần/tuần, chị đến mua hàng nhu yếu phẩm tại Tạp hóa cô Mai, nằm trong chợ Hà Lam (thị trấn Hà Lam).

Công việc tại quán cà phê giao cho nhân viên làm việc, hằng ngày vào sáng sớm, ghé quán để hỗ trợ công việc điều hành quán và thường uống cà phê riêng một bàn với những người quen.



Bệnh nhân 597: Nam (SN 1981, trú khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Bệnh nhân là con của BN 522; 523, sống cùng nhà với 2 bệnh nhân này.

Từ ngày 9/7 đến 22/7, bệnh nhân hằng ngày ra khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc bố là BN 522 (sáng ra Đà Nẵng, chiều về lại Quảng Nam).



Từ ngày 22/7 đến 29/7, bệnh nhân chỉ ở nhà chăm sóc bố là BN522, hằng ngày bệnh nhân đi chợ tại khu chợ Ngã tư Hà Lam (phía trên đèn xanh đèn đỏ ngã tư thị trấn Hà Lam khoảng 500m).

Bệnh nhân có quán cà phê riêng nhưng trong thời gian này bệnh nhân không trực tiếp có mặt tại quán. Ngày 31/7, bệnh nhân được cách ly tại khu tại khu cách ly tập trung tại Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Sức khỏe cháu bé bình thường, ổn định.

Bệnh nhân 598: Nữ (SN 2012, trú khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Bệnh nhân là cháu nội của BN 522; 523, là con ruột của BN597, sống cùng nhà với nhau.



Hằng ngày cháu bé chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522 và BN 523.

Ngày 31/7 bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: sức khỏe bình thường, ổn định.

Bệnh nhân 599: Nữ (SN 2011, trú khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Đây là cháu ngoại của BN 522; 523, là con ruột của BN561, sống cùng nhà với nhau.

Hằng ngày bệnh nhân chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522, BN 523 và BN 561.



Ngày 31/7 cháu được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại sức khỏe cháu bé bình thường, ổn định.

Bệnh nhân 600: Nữ (SN 2013, trú khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Bệnh nhân là cháu ngoại của BN 522; 523, là con ruột của BN 561, sống cùng nhà với nhau.



Hằng ngày bệnh nhân chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522, BN 523 và BN 561.



Ngày 31/7: đã tiến hành cách ly tại khu cách ly tập trung Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại cháu bé sức khỏe bình thường, ổn định.