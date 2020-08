Thi đỗ Đại học Bắc Kinh, cả làng 'đặc cách' cho nam sinh ... đeo hoa đỏ, cưỡi ngựa diễu hành

Vài ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh học nam sinh lớp 12 tại Cát An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc được cả làng tổ chức buổi lễ 'vinh quy bái tổ' hết sức độc đáo và 'táo bạo'. Được biết, Tưởng Kiều theo học tại trường THPT Toại Xuyên, tại kỳ thi Cao Khảo vừa qua, cậu bé đã giành được thành tích cao xuất sắc, được trường Đại học Bắc Kinh nhập học.

Tưởng Kiều cưỡi ngựa và đeo hoa đỏ diễu hành

Biết được tin mừng, không chỉ gia đình mà cả làng của cậu bé tại Giang Tây ai nấy đều mừng rỡ. Đặc biệt, dân làng còn tổ chức cho Tưởng Kiều một buổi lễ diễu hành long trọng khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Cụ thể, tại video đăng tải về buổi lễ diễu hành của Tưởng Kiều, dân làng đã 'sắm sửa' cho cậu một đoàn diễu hành hoành tráng bao gồm một xe ô tô dẫn đầu với băng rôn, biểu ngữ, cùng đoàn trống 4 người. Tưởng Kiểu thì được đeo hoa đỏ, cưỡi ngựa đi theo sau. Tưởng Kiều đi tới đâu, dân làng lại túm tụm lại vào xem.

Để lại lời bình dưới video về buổi lễ diễu hành, cư dân mạng ví Tưởng Kiều như chú rể thời xưa đang đi ... hỏi vợ. Một số thì cho rằng, cậu bé đang rất ngượng, tuy nhiên, để vui lòng dân làng thì Tưởng Kiều vẫn chấp nhận 'lễ diễu hành' đặc biệt này. Được biết, đây là một trong những hoạt động dân làng thường tổ chức để cổ vũ tinh thần các em học sinh sau kỳ thi đại học.

Cả làng ăn mừng Tưởng Kiều thi đỗ Đại học Bắc Kinh

Đại học Bắc Kinh là trường Đại học hàng đầu tại Trung Quốc. Trường có tên viết tắt là Bắc Đại - được thành lập từ những năm 1898, là một trong những trường Đại học lâu đời nhất tại Trung Quốc. Là một trường đại học tại Bắc Kinh , Trung Quốc, trường Đại học Bắc Kinh đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc giáo dục và đào tạo. Hiện, trường được nhiều bảng xếp hạng chất lượng giáo dục trên thế giới đánh giá rất cao về chất lượng sinh viên, sánh ngang với nhiều trường đại học lâu đời ở những nước châu Âu, Mỹ hay Úc. Ngoài học thuật, Đại học Bắc Kinh đặc biệt nổi tiếng với vẻ đẹp kiến trúc truyền thống của Trung Hoa và khu vực khuôn viên trường.

Một góc nhỏ của trường Đại học Bắc Kinh tại Bắc Kinh, Trung Quốc





Theo Thùy Dương/SKCĐ