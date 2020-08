Ca mắc COVID-19 thứ 32 tử vong là bệnh nhân 957, suy thận mạn, di chứng tai biến mạch máu não

Chiều ngày 29/8/2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân COVID-19 thứ 32 tử vong.

Đó là bệnh nhân 957, nữ, 67 tuổi, địa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn; đái tháo đường type 2; Tai biến mạch mạch não di chứng liệt 1/2 người phải (P).



Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện dã chiến Hoà Vang



Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian từ 27 đến 29/7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.



Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, trong tình trạng rất nặng, khó thở, sốt liên tục, thể trạng suy kiệt, huyết áp tụt.

Tại đây bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực: đặt nội khí quản thở máy; lọc máu IHD tại giường; lọc máu liên tục bằng quả Oxiris; Kháng sinh phổ rộng liều cao; Dinh dưỡng tĩnh mạch, ...



Tuy nhiên diễn biến bệnh nhân ngày càng nặng, xuất hiện tình trạng sốc, ngừng tuần hoàn, phải dùng thuốc vận mạch liều tăng dần, cấp cứu ngừng tuần hoàn không có kết quả.

Bệnh nhân tử vong lúc 8 giờ ngày 29/8. Chẩn đoán tử vong: viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển (ADRS) do COVID-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân Suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ; Đái tháo đường không phụ thuộc insulin; Di chứng tai biến mạch não cũ liệt nửa người phải; Lão suy.



Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Y tế cũng xác nhận trường hợp tử vong của bệnh nhân 996, 28 tuổi có tiền sử ung thư máu.



Người trẻ nhất trong số này là 28 và 33 tuổi. Tất cả các trường hợp tử vong đến nay đều có bệnh nền rất nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy đa tạng...

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều 29/8 đã có 667 bệnh nhân/1.038 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 7/13 trường hợp được tiên lượng rất nặng và 6 người khác được tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào.



Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày