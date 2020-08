Ca mắc COVID-19 thứ 33 tử vong là bệnh nhân 742 có tiền sử suy thận, đái tháo đường

Chiều 31/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng thông tin về bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Đó là bệnh nhân 742, nam (69 tuổi, địa chỉ tại đường Tăng Bạch Hổ, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có tiền sử suy tim, rung nhĩ, đái tháo đường tuýp 2, suy thận mạn.



Bệnh nhân có tiền sử điều trị bệnh lý tim mạch đã 07 năm nay. Khoảng đầu tháng 7/2020, bệnh nhân đến khám tại phòng khám bác sĩ L (hiện đang công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng) ở địa chỉ đường Chi Lăng, quận Hải Châu, sau đó lấy thuốc và về nhà.



Sáng ngày 05/8/2020, bệnh nhân được vợ và con trai đưa đến khám tại khoa Cấp cứu, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng bằng xe ô tô của gia đình. Tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 6/8 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Kể từ đó, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng.

Bệnh nhân tử vong sáng 31/8 với chẩn đoán: viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển do COVID-19, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục, nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân suy tim, rung nhĩ, đái tháo đường tuýp 2, suy thận mạn.



Tất cả các trường hợp tử vong đến nay đều có bệnh nền rất nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy đa tạng...



Tin tức dịch COVID-19 ngày 31/8, đến hôm nay là tròn 36 giờ Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 của Việt Nam vẫn là 1.040 ca. Trong đó, có 690 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 550 ca.



Đến nay đã có 695 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi. trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện tại đã có 40 bệnh nhân có kết quả âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2, 48 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần và 27 bệnh nhân có kết quả âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày