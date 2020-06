Ca mắc COVID-19 thứ 334 là người nhập cảnh từ Trung Quốc, phi công người Anh đã cai thở máy

Chiều 13/6, Bộ Y tế công bố ca mắc COVID-19 thứ 334. BN334 là nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Ngày 14/01/2020 người này đi du lịch tới Trung Quốc, do dịch bệnh nên bị kẹt không về Việt Nam được.

Sau 4 tháng mắc kẹt, ngày 31/5/2020 người đàn ông từ Hồ Bắc, Trung Quốc đi máy bay đến Nam Ninh, Trung Quốc. Sau đó, anh nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.

Kiểm soát y tế người nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung ở Móng Cái và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm.



Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 03/06/2020 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm lần 2 ngày 11/06/2020 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Như vậy, tổng số bệnh nhân COVID-19 trên cả nước hiện là 334, trong đó có 194 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 13/6: tròn 58 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 6.475, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 136

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.478

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 861

Về tình hình điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, tính đến chiều 13/6, hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 1 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 6 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

BN91 đã cai máy thở

Về sức khỏe của BN91 - nam phi công người Anh, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, bệnh nhân đã ngưng được thở máy, tự thở với oxy 3 lít/phút qua ống mở khí quản, sức cơ hô hấp có cải thiện, ho mạnh hơn, tự thở được trong 24 giờ. Bệnh nhân được tiên lượng không cần phải ghép phổi nữa.

Đây là sự hồi phục quan trọng, chỉ sau hơn 1 tuần cai ECMO, bệnh nhân đã có thể cai thở máy, tự thở hoàn toàn. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, chức năng thận, tim, gan tốt, được dùng thêm sữa ngoài xúp xay và chỉ còn phải dùng 1 loại kháng sinh.

Dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ, phi công người Anh được tập vật lý trị liệu 2 lần/ngày để tập trung nâng sức cơ 2 chân, sau này sẽ đi lại được.

Phi công người Anh ngồi dậy tập vận động chân

Đến nay, bệnh nhân 91 là bệnh nhân COVID-19 có số ngày điều trị dài nhất ở nước ta với 87 ngày, trong đó quá trình điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18/3- 22/5; tại Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều muộn ngày 22/5 đến nay. Bệnh nhân đã được ngưng ECMO từ sáng ngày 3/6, ngưng lọc máu từ ngày 27/5.

PGS. TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - cho rằng, sự hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân 91 có giá trị to lớn như lời động viên, khích lệ các thầy thuốc, các chuyên gia tiếp tục cố gắng, cống hiến sức lực để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất.





