Ca mắc COVID-19 thứ 7 tử vong tại Việt Nam vì suy thận giai đoạn cuối

Sáng ngày 04/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về bệnh nhân COVID-19 thứ 7 tử vong tại Việt Nam.

Đó là bệnh nhân 426 (BN 426), nữ, 62 tuổi, quê quán huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn tính 10 năm.



Trước đó, bệnh nhân điều trị tại khoa Nội thận - Nội tiết, Trước đó, bệnh nhân điều trị tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 18/07/2020. Bệnh nhân được xác nhận mắc COVID-19 ngày 27/7.



Đến ngày 30/7/2020, bệnh nhân được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngày 31/7, bệnh nhân tiếp xúc kém, ăn uống kém, khó thở nhẹ.



Ngày 01/8, tình hình bệnh nhân nguy kịch. Lúc 3:00 cùng ngày, bệnh nhân thở máy. Đến 7:00, bệnh nhân mê man, huyết áp tụt đến 17:00 cùng ngày, bệnh nhân suy đa tạng, choáng nhiễm trùng, nhiễm độc.



Ngày 02/8, bệnh nhân lọc thận liên tục, thở máy. Ngày 03/8, tình hình bệnh nhân tiếp tục diễn tiến xấu. Lúc 1:05: bệnh nhân mạch chậm, đe dọa ngừng tuần hoàn, hô hấp; 8:00: bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy hoàn toàn qua nội khí quản; 10:24: bệnh nhân hôn mê, xuất huyết tiêu hóa; 18h30: mạch rời rạc, huyết áp tụt dần.

Ngày 04/8, lúc 1:20: bệnh nhân ngừng tim, hồi sức nhưng không hiệu quả. Bệnh nhân tử vong lúc 2h30 cùng ngày.

Chẩn đoán tử vong: Suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và COVID-19.

Như vậy đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 7 tử vong tại Việt Nam. Các ca tử vong trước đó là 428, 499, 524, 475, 429. Đây đều là các bệnh nhân cao tuổi, mắc bệnh nền nặng như: ung thư máu giai đoạn cuối, suy thận giai đoạn cuối, đái tháo đường...

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, khi mắc COVID-19, nhóm đối tượng người cao tuổi (trên 60 tuổi), có bệnh lý nền ( tiểu đường cao huyết áp , suy thận mãn, lọc máu chu kỳ, ung thư, phổi tắc nghẽn mãn tính…) hoặc có cơ địa, thể trạng béo phì, suy kiệt… dễ tiến nặng, nguy cơ tử vong cao.

Theo Hà Ly/SKCĐ