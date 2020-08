Thanh niên nghi mắc COVID-19 ân hận vì bỏ cách ly đi ăn nhậu còn nói dối khiến cả thôn bị phong tỏa

Ngày 8/8, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành chốt chặn, hạn chế người dân ra vào khu vực thôn 7, xã Hòa Sơn do có liên quan đến một ca nghi mắc COVID-19.

Theo thông tin từ báo Người lao động, trường hợp nghi mắc COVID-19 này là anh N. Đ. N. (SN 1998, ngụ thôn 7, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông.



Anh này cho biết, đang làm công việc tự do ở TP Đà Nẵng từ tháng 5/2020. Sau khi về quê ít ngày, ngày 20/6 anh N. ra lại Đà Nẵng.



Cuối tháng 6 khi dịch bùng phát, anh không được nấu ăn lại bị cấm bán đồ ăn sẵn nên anh buộc phải nấu mì tôm, ăn cháo gói 1 tuần liền.

Cơ quan chức năng chốt chặn, hạn chế ra vào thôn 7. Ảnh: Facebook



Bí bách quá, đến ngày 3/8, anh N. xin xe tải về quê. Ngày 4/8, anh N. về đến TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rồi nhờ bạn chở xe máy về xã Hòa Sơn để khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà.



Tuân thủ cách ly được 2 ngày đến tối 6/8, anh cùng bạn đi ăn nhậu ở khu vực thị trấn Krông Kmar (huyện Krông Bông) ngồi cùng 9 người khoảng 1 tiếng rồi về.



Đến chiều 7/8, chính quyền địa phương gọi anh N. ra test nhanh và cho biết kết quả nghi ngờ dương tính. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa anh N. đi cách ly tập trung ở ký túc xá Đại học Luật Hà Nội phân hiệu Đắk Lắk. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức.

Anh N. phân trần về việc có nhiều thông tin trên mạng nói anh cách ly được 7 ngày ở Đà Nẵng rồi bỏ trốn về địa phương và không khai báo y tế.



Anh nói không hề bị cách ly ở Đà Nẵng mà chỉ ở nguyên trong phòng trọ, khi về quê có khai báo y tế. Anh này chỉ không thực hiện việc cách ly tại nhà mà tới chỗ đông người. "Tôi mong mọi người chấp hành quy định cách ly, đừng để liên lụy tới người khác như tôi"- anh N. chia sẻ.



Nói về việc cách ly thôn 7, xã Hòa Sơn ông Sơn cho biết, thôn này có nhiều người đi từ vùng dịch về nên huyện đã chỉ đạo tổ chức lực lượng chốt chặn, hạn chế người dân ra vào khu vực đồng thời phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực.