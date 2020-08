Lạng Sơn phong tỏa một khu phố vì người đàn ông du lịch Đà Nẵng về, nghi mắc COVID-19

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 5/8, ông V.H.L (SN 1978), trú tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn có những biểu hiện liên quan đến COVID-19.

Trước đó, ông L. đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 21/7 đến ngày 25/7. Ông di chuyển từ nhà đến sân bay Nội Bài bay vào Đà Nẵng có đi chơi, tắm biển, ăn uống ở một số nơi.



Khi về đến nhà, ông đã khai báo y tế, tham gia cách ly tại nhà và đến đầu tháng 8 thì có biểu hiện ho, sốt.



Ông L. sống chung với 3 thành viên khác trong Ông L. sống chung với 3 thành viên khác trong gia đình là vợ và 2 con nhỏ. Khi về nhà, vợ chồng ông có thăm chơi, ăn cỗ, uống nước với một số người thân, hàng xóm.

Phun tiêu độc, khử trùng, áp dụng các biện pháp y tế đối với Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập , Lạng Sơn. Ảnh: Tiền phong



Ngày 5/8, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn số 1473/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập vì có liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19.



Thời gian cách ly từ hồi 0 giờ ngày 5/8 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố hết ca bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập.



Lãnh đạo tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Đình Lập tổ chức triển khai các hoạt động cách ly tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập và tiến hành cách ly y tế đối với các địa bàn có liên quan đến khi ca bệnh đảm bảo an toàn, đúng quy định và Kế hoạch số 44/KH-BCD ngày 1/4/2020 của Ban chi đạo phòng, chống dịch COVID-19.



Hiện nay, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành áp dụng các biện pháp y tế phòng chống dịch bệnh tại nhà ông L và khu phố nơi ông sinh sống.

Theo Lao động, do lo ngại về ca nghi mắc COVID-19 tại huyện Đình Lập, Lạng Sơn, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn chỉ đạo UBND huyện Tiên Yên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông Vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ trên quốc lộ 4B từ Tiên Yên đi Đình Lập (Lạng Sơn) và các chốt kiểm soát tại các đường liên xã, liên thôn từ các địa phương của Tiên Yên đi Đình Lập (Lạng Sơn).



Nhiệm vụ của các chốt chặn là đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại toàn bộ người đi vào địa bàn huyện Tiên Yên, đặc biệt là người từ huyện Đình Lập. Đồng thời cán bộ các chốt có trách nhiệm kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng, đảm bảo 100% hành khách đeo khẩu trang, phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn.

UBND huyện Tiên Yên thông tin, tuyên truyền nhân dân tạm thời hạn chế đi lại đến các vùng nghi có dịch nếu không có việc thực sự cần thiết. Các trường hợp đi qua chốt kiểm soát phải thực hiện khai báo y tế và có đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ