'Choáng' với lịch trình di chuyển của BN962, đi Đà Nẵng, Thanh Hóa và từng tiếp xúc với BN812

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết hôm qua 15/8 đã phát hiện thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới tại Hà Nội. Ca bệnh này có liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng và từng tiếp túc với bệnh nhân 812 (là thanh niên giao pizza tại của hàng đường Trần Thái Tông).

Theo tờ Báo Thanh Niên đưa tin, bệnh nhân này là N.M.C (30 tuổi), là nhân viên một ngân hàng có địa chỉ tại 38 Hàng Da. Người này hiện đang ở trọ tại số 6 ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân.

Bệnh nhân 962 tại Hà Nội đã được đưa đi điều trị

Trong báo cáo dịch tễ nhanh của Trung tâm y tế Quận Thanh Xuân, bệnh nhân đến Đà Nẵng vào ngày 20/7, ở khách sạn tại địa chỉ 331 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng.

21/7, buổi sáng bệnh nhân có đến văn phòng công chứng tại UBND Q. Sơn Trà và có uống cafe gần đó, buổi chiều lại quay lại đây để lấy kết quả, sau đó bệnh nhân về khách sạn, buổi tối đi ăn bún tại đường Hùng Vương.

22/7, buổi sáng bệnh nhân đi chợ Cồn, đến trưa thì ra sân bay về Hà Nội.

Khi về đến Hà Nội, bệnh nhân có tiếp xúc với khoảng 20 người là nhân viên tại cơ quan (địa chỉ 38 Hàng Da). Đến buổi tối, bệnh nhân về thăm vợ con tại nhà riêng tại phố Đại La, sau đó về ngủ tại nhà trọ số 9 Nguyễn Văn Trỗi.

25-26/7 bệnh nhân đi Sầm Sơn, Thanh Hóa cùng với cơ quan.

26/7-3/8 bệnh nhân về Hà Nội tự cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.

Ngày 3/8, bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao trên 39 độ nên đã vào bệnh viện Thanh Nhàn để khám và điều trị, tại đây bệnh nhân đã ở cùng phòng với BN812 và những bệnh nhân khác. Bệnh nhân có mượn điện thoại của BN812 để gọi về cho gia đình

Ngày 4/8, bệnh nhân được trả kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 nên được ra viện và tự theo dõi Sức Khỏe tại nhà.

Ngày 10/8 bệnh nhân lại xuất hiện triệu chứng.

Ngày 14/8 bệnh nhân quay lại Bệnh viện Thanh Nhàn để khám và xét nghiệm thì kết quả trả về là dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đêm 15/8 rạng sáng ngày 16/8, Đội phải ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã tiến hành phun thuốc khử trùng tại phòng trọ của bệnh nhân, ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi. Quận Thanh Xuân cũng đã khẩn trương rà soát và lấy mẫu xét nghiệm đối với những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Theo thông tin trên báo VOV, hiện Bệnh viện Thanh Nhàn đã chuyển bệnh nhân này sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội) để theo dõi, điều trị.

Lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, sau thời điểm xét nghiệm RT-PCR lần 1 âm tính, virus có thể tiếp tục nhân lên.

"Tương tự như một trường hợp bệnh nhân ở Guinea Xích đạo trở về có 3 lần xét nghiệm âm tính và đến lần thứ 4 mới dương tính. Với trường hợp nghi mắc Covid-19 này, sau khi từ viện về ngày 4/8, thì ngày 6/8 lại có triệu chứng sốt và 10/8 có thêm triệu chứng nhưng người này không đến bệnh viện. Đến ngày 14/8, ca nghi mắc này mới quay lại bệnh viện và có xét nghiệm dương tính", lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết.

Your browser does not support HTML5 video.

Tình hình COVID-19 tại Hà Nội

Theo Phương Hoa/SKCĐ