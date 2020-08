Hà Nội có ca nhiễm COVID-19 mới ở phố Bà Triệu, vừa hết thời gian cách ly ở Hải Dương

Bệnh nhân nam, 23 tuổi, trở về từ Nga, được cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương. Thanh niên này kết thúc cách ly ngày 25/8 rồi về tạm trú tại 58B Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (chờ về quê tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu). Đáng nói thời điểm rời khỏi khu cách ly, người này chưa có kết quả xét nghiệm lần 2.

Tối 25/8, CDC Hải Dương thông tin kết quả xét nghiệm lần 2 thì trường hợp này âm tính. Đáng chú ý, thanh niên này được xác định là F1 của một người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (do ở cùng phòng), người sau đó được công bố là bệnh nhân 1.034.



Do đó, bệnh nhân đã được Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm lấy mẫu và chuyển cách ly ngay tại Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao quận Nam Từ Liêm.

Hiện, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này để chủ động khoanh vùng và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch.

Điều tra dịch tễ ban đầu, lực lượng chức năng xác định có 3 F1, trong đó có 1 F1 tại quận Hoàn Kiếm và 2 F1 tại quận Đống Đa.

Bệnh nhân 1034 là nam, 34 tuổi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Được biết trong số các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này có một F1 là người ở cùng phòng trong thời gian cách ly tập trung. Người F1 này quê ở huyện An Thi, Hưng Yên, trở về nhà sau khi hết cách ly.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ở hầu họng bệnh nhân