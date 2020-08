Hà Nội thêm ca nghi nhiễm COVID-19 ở quận Long Biên, phát bệnh sau 1 tháng du lịch Đà Nẵng - Hội An

Ngày 17/8, UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên vừa có báo cáo kết quả điều tra, xử lý kịp thời trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn phường.

Đó là trường hợp anh N.L.H., sinh năm 1982, nam, địa chỉ cư trú tại tòa nhà No3B, tổ 8, phường Phúc Đồng, Long Biên. Anh này làm nghề kinh doanh tại 46 Bích Câu, Ba Đình, Hà Nội.



Cơ quan chức năng công bố thông tin Cơ quan chức năng công bố thông tin lịch trình di chuyển của trường hợp này:



Ngày 11/7, anh đi chuyến bay VN175 từ Hà Nội vào TP Đà Nẵng, chiều cùng ngày đi tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê.

Ngày 13/7, anh đi Bà Nà Hill cả ngày. Tối đi ăn tại quán beer trên đường Hùng Vương.



Ngày 14/7, anh H. đi Cù Lao Chàm, tối đi chơi phố cổ Hội An.

Một con ngõ nơi bệnh nhân COVID-19 cư trú ở phố Kiều Mai, Hà Nội bị phong tỏa



Ngày 16/7, anh đi ô tô riêng vào TP Huế - tối ăn tối ở nhà hàng nổi trên sông Hương.



Ngày 17/7, anh đi thăm đại nội Huế, chiều cùng ngày đi phá Tam Giang.



Ngày 18/7, anh trở về Hà Nội bằng ô tô riêng.

Đến ngày 21/7, anh H. đi làm tại 46 Bích Câu, Ba Đình, Hà Nội có tiếp xúc với 7 người cùng làm. Anh chỉ đi từ nơi làm việc về tới nhà tại chung cư No3, tổ 8, Phúc Đồng, Long Biên.



Ngày 31/7, bệnh nhân ra khai báo y tế và được lấy máu test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính.



Ngày 15/8, anh cùng cả Ngày 15/8, anh cùng cả gia đình được gọi ra làm xét nghiệm tại Trạm y tế. Tới đêm cùng ngày anh xuất hiện triệu chứng đau họng, sốt 38,3 độ.



8 giờ ngày 16/8 anh H. cùng vợ và 2 con đến Trạm Y tế làm xét nghiệm. Do đã có triệu chứng nên riêng bệnh nhân được cách ly tại phòng ho, sốt tại Trạm Y tế. Bệnh nhân có triệu chứng 8 giờ ngày 16/8 anh H. cùng vợ và 2 con đến Trạm Y tế làm xét nghiệm. Do đã có triệu chứng nên riêng bệnh nhân được cách ly tại phòng ho, sốt tại Trạm Y tế. Bệnh nhân có triệu chứng Viêm Amidan , sốt 38,2 độ.



Ngay sau đó, UBND phường đã ra quyết định cách ly với bệnh nhân N.L.H. và 3 trường hợp tiếp xúc với ca nghi ngờ (gồm vợ và 2 con).



Đến 10 giờ 30 ngày 16/8, anh H. được đưa đi cách ly trong tình trạng sốt 38,3 độ, đau họng, nhịp thở bình thường.



Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ 120 hộ gia đình tại khu chung cư No3, tổ 8, Phúc Đồng. Trung tâm y tế quận tiến hành phun khử khuẩn theo quy định.

Đến sáng 17/8, Hà Nội đã ghi nhận 10 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 9 ca đã công bố còn ca thứ 10 chưa được công bố. TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện); giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc; khi ho, sốt, khó thở, viêm phổi phải đến ngay cơ sở y tế.

Theo Hà Ly/SKCĐ