Ca nhiễm COVID-19 thứ 10 ở Hà Nội đã chủ động cách ly từ sớm, phong tỏa ngõ 147 Trương Định

CDC Hà Nội thông tin về việc điều tra dịch tễ ca nhiễm COVID-19 thứ 10 ở Hà Nội và hiện đang chờ Bộ Y tế công bố xác nhận ca bệnh này. Đó là chị V.H.C, 25 tuổi, là F1 của bệnh nhân 962 , được công bố chiều 16/8.

Chị này cũng là nhân viên ngân hàng Tiên Phong. Làm việc tại địa chỉ 300 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Địa chỉ nơi ở tại ngõ 147, đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.



Chị C. là F1 của bệnh nhân 962, người đàn ông 30 tuổi (nhân viên ngân hàng, trú tại quận Thanh Xuân). Lần gần nhất cả hai tiếp xúc vào ngày 8/8, không đeo khẩu trang. Cô gái này là người duy nhất trong 5 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 962 mà không đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng phong tỏa con ngõ 147 Trương Định. Ảnh: VTV



Chị C. cho hay sau khi nắm được thông tin về việc BN962 là F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 812 (nhân viên giao bánh pizza, quận Cầu Giấy) tại Chị C. cho hay sau khi nắm được thông tin về việc BN962 là F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 812 (nhân viên giao bánh pizza, quận Cầu Giấy) tại Bệnh viện Thanh Nhàn, nên chị đã chủ động cách ly tại nhà.



Được biết, trong thời gian tự cách ly tại phòng trọ, chị C. chỉ đặt đồ ăn qua mạng và nhận đồ của chị gái gửi rồi hẹn giao ở cổng. Khi nhận chị C yêu cầu người gửi để đồ ở xa mới đến lấy và có đeo khẩu trang. Khi đi đổ rác chị cũng có đeo khẩu trang.

Ngày 16/8, cô gái được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần một và chuyển về cách ly tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, quận Nam Từ Liêm.



Cùng ngày, CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh để điều trị.

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, CDC Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị điều tra các địa điểm liên quan và điều tra các trường hợp tiếp xúc gần.

Ảnh: VTV

Về quá trình truy vết của bệnh nhân này, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng báo cáo không ghi nhận trường hợp F1, lập danh sách và lấy mẫu 16 trường hợp ở cùng khu nhà trọ bệnh nhân, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà trọ. Tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao cũng không ghi nhận trường hợp F1.

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển của bệnh nhân. Khuyến cáo người dân tại khu vực xung quanh nhà trọ bệnh nhân và các khu vực liên quan chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tránh tâm lý hoang mang thái quá.



Trong sáng 17/8, khu vực ngõ 147 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - nơi ở của cô gái trên đã bị phong tỏa. Lực lượng chức năng lập rào chắn không cho ra vào, nhân viên y tế, công an phường túc trực để giám sát hoạt động cách ly ở sâu bên trong khu nhà trọ bệnh nhân ở. Đến 10h, lực lượng y tế tiến hành phun khử khuẩn lần 2.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng tư 25/7 tới nay, Hà Nội ghi nhận 10 ca mắc COVID-19. Trong đó phần lớn ca có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng. Chỉ có bệnh nhân 867 ở Hải Dương lên Hà Nội khám bệnh và ghi nhận tại Hà Nội, nghi ngờ nguồn lây từ nhà hàng Thế giới bò tươi tại thành phố Hải Dương.





Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ