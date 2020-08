Thanh niên Hà Nội vừa hết cách ly thì phát hiện dương tính SARS-CoV-2, cách ly khẩn cấp cả gia đình

Theo VnExpress , Hà Nội vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, đó là nam thanh niên 21 tuổi từ Nga về Việt Nam ngày 10/8. Ngay sau đó, anh được cách ly tập trung tại Trung đoàn 125 tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, kết quả xét nghiệm lần một âm tính.

Chuẩn bị kết thúc 14 ngày cách ly, ngày 24/8 CDC Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm lần hai gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 25/8 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2



Đáng nói, sáng 25/8 người này đã được cho xuất viện, về nhà tại địa chỉ phố Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Dù chưa được Bộ Y tế ghi nhận nhưng trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện. CDC Hà Nội ngay lập tức tiến hành các biện pháp khoanh vùng, truy vết cách ly, như một ca nhiễm.



Bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, cho biết: "Bệnh nhân mới về Hà Nội nên chỉ tiếp xúc với 6 người trong nhà. Cả 6 người này đã được đưa đi cách ly tập trung".



Hiện Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra người tiếp xúc với bệnh nhân trong quá trình di chuyển về nhà.

Đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 11 ca mắc COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát trở lại tại Đà Nẵng. Đáng chú ý là trường hợp bệnh nhân 994 (ở bệnh viện E) có kết quả xét nghiệm một lần dương tính nhưng nhiều lần sau đó đều âm tính nên được rút khỏi danh sách các ca bệnh.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ở hầu họng bệnh nhân

