Cận cảnh nửa quả đồi sạt lở vùi lấp khu vực thủy điện Rào Trăng 3, có nơi bùn dày 4m

Sáng 15/10, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trong ngày hôm nay lực lượng quân đội sẽ tiếp tục đến ứng cứu công nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3 theo đường 71.

Trong ngày hôm qua, các lực lượng đã đến Trạm Quản lý bảo vệ rừng 67 theo đường bộ 71, dự kiến là trong chiều nay 15/10 sẽ đến nơi.





Nửa quả đồi san lấp Thủy điện Rào Trăng 3

Đội cứu hộ cứu nạn cũng đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích tại trạm bảo vệ rừng 67 vì thời tiết tại Huế được dự báo là sẽ có mưa lớn vào ngày 16/10.

Ông Định cho biết, tình hình sạt lở đất đá tại Rào Trăng 3 đang diễn biến ngày càng khủng khiếp, cả nửa ngọn đồi đã sập xuống, lực lượng công an tỉnh đã di chuyển bằng đường sông để tiếp cận Rào Trăng 3, sử dụng cả flycam nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ ai.

Công tác 'mở đường' lên Rào Trăng của lực lượng cứu hộ

Trong sáng nay, công tác cứu hộ các nạn nhân đã được triển khai theo 2 hướng đường bộ và đường thủy. Ngoài lực lượng quân đội chủ trì, tiếp cận hiện trường bằng tuyến đường 71, một đội khác do cán bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ theo đường thủy tiếp cận Rào Trăng 4 rồi mới vòng qua Rào Trăng 3.

Cận cảnh hiện trường nơi nửa ngọn đồi sập xuống

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các công nhân bị mất tích tại Rào Trăng 3 và 4, cùng với 13 cán bộ chiến sĩ. Hiện vẫn còn 29 người mất tích chưa tìm thấy, trong đó có 16 người tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và 13 người trong đoàn cứu hộ.

Một cán bộ từ đoàn cứu hộ tại trạm kiểm lâm 67 cho biết, công tác tìm kiếm đang thực sự khó khăn, khu cực này hiện là một túi bùn nhão, diện tích khoảng 1ha, có nơi bùng dày 4m.

Các xe múc nhỏ được huy động đến hiện trường, kết hợp với các chiến sĩ đào tay, dù vậy so đất bùn quá nhão dễ gây sụt lún nên công không thể huy động máy móc làm mạnh. Nếu làm thủ công sẽ mất rất nhiều thời gian.

Các chiến sĩ lên đường thẳng tiến Thủy điện Rào Trăng 3

Ông Định cho biết, lực lượng chức năng đặt mục tiêu trong ngày hôm nay sẽ phải cho lưu thông được tuyến đường 71, tuy nhiên khả năng thực hiện được hay không thì không nói trước được gì bởi khó khăn vẫn chồng chất.

Tại đây, những đoạn đường đã thông tuyến hiện vẫn dấu hiệu sạt lở. Trong khi đó, đoạn đường từ thủy điện Rào Trăng 4 lên đến Rào Trăng 3 (khoảng 10km) cũng bị sạt lở ở nhiều chỗ, làm đến đâu đánh giá đến đó.

Your browser does not support HTML5 video.

Công tác cứu hộ tại Rào Trăng 3

Xem thêm: Lực lượng quân đội sử dụng công nghệ tầm nhiệt và flycam để tìm kiếm người mất tích tại Rào Trăng 3

Theo Phương Hoa/SKCĐ