Ca sĩ Lệ Quyên chính thức ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm sau tin đồn hẹn hò 'phi công trẻ'

Thời gian qua, chuyện tình cảm của ca sĩ Lệ Quyên cùng ông xã là doanh nhân Đức Huy luôn được cộng đồng mạng quan tâm. Mới đây, không ít người xôn xao trước tin Lệ Quyên và chồng đã chính thức 'đường ai nấy đi'.

Cụ thể, theo thông tin từ Vietnamnet, TAND Quận 2 (TP.HCM) đã có quyết định công nhận việc ly hôn giữa Lệ Quyên và chồng Đức Huy vào ngày 21/9 vừa qua. Bên cạnh đó, việc ly hôn là do hai bên thuận tình.

Vợ chồng Lệ Quyên chính thức ly hôn

Sau đó, nữ ca sĩ cũng đã xác nhận thông tin này với báo Thanh Niên. Lệ Quyên chia sẻ: “Trong biên bản có ghi rõ chúng tôi thuận tình ly hôn, không trái Pháp luật , không trái với đạo đức xã hội . Thực tế, tôi chưa bao giờ cần biết những việc người khác làm. Việc mình thì mình cứ làm thôi. Tôi vẫn đang xinh đẹp và vui vẻ".

Trước đó, cô cũng đã thay đổi trên trang cá nhân trạng thái độc thân. Nhiều người phát hiện, thời gian gần đây nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những bức ảnh một mình. Thậm chí, cách đây không lâu, Lệ Quyên còn bị chụp lại ảnh đi mua sắm với một chàng trai trẻ lạ mặt ở trung tâm Hà Nội.

Trong khi đó, doanh nhân Đức Huy cũng không còn chia sẻ những hình ảnh vợ chồng lên mạng nữa. Bức ảnh cuối cùng anh đăng lên MXH là từ tháng 1/2020.

Hình ảnh vợ chồng nữ ca sĩ thuở còn mặn nồng





Ca sĩ Lệ Quyên có tên đầy đủ là Vũ Lệ Quyên, sinh ngày 2/4/1981 ở Hà Nội. Cô sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, Lệ Quyên đã sớm bộc lộ năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc. Hiện tại, cô là một trong những nghệ sĩ có mức cát-xê cao nhất tại Việt Nam.



Lệ Quyên kết hôn với ông xã Đức Huy vào năm 2011. Doanh nhân Đức Huy hơn Lệ Quyên 6 tuổi, anh là cháu ruột của nhạc sĩ Lê Quang và sở hữu một phòng trà tại TP.HCM. Không chỉ là một doanh nhân giỏi giang, giàu có, Đức Huy còn là một người được giới nghệ sĩ quý mến, kính nể.



Theo TN/SKCĐ