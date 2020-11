Thủy Tiên thông báo đã đóng tài khoản ngay lúc cứu trợ miền Trung vừa qua, tiền quỹ còn hạn chế

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Chủ cửa hàng giả vờ phục tùng rồi đánh trả và cướp được súng từ tay tên cướp

Dù chỉ có một mình và bị đe dọa bởi tên cướp có súng nhưng chủ cửa hàng vẫn hành động một cách đầy thông minh và bản lĩnh khiến cho tên cướp phải bỏ chạy khỏi cửa hàng mà không lấy được thứ gì.