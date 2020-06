Cả tầng chung cư tại TP.HCM phải xét nghiệm COVID-19 vì nghi có người tái dương tính

Được xuất viện cách đây 20 ngày sau khi đã được điều trị khỏi COVID-19, thế nhưng gần đây một cư dân đang sinh sống tại tầng 12, lô D, chung cư Phạm Viết Chánh (phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị cơ quan y tế nghi ngờ tái dương tính trở lại.

Do đó, ngày 29/6, Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh ( TP.HCM ) đã thực hiện việc lấy mẫu 100% tất cả cư dân sinh sống tại tầng 12, lô D của chung cư để xét nghiệm COVID-19.

Thông báo từ UBND phường 19 nêu rõ, việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ cư dân ở cùng tầng nhằm kịp thời phát hiện, khoanh vùng, khống chế và phòng ngừa lây lan COVID-19 ra cộng đồng dân cư.



Thực hiện theo quy định của nhà nước, TP.HCM vẫn cách ly những người nhập cảnh, đồng thời ngành y tế tiếp tục giám sát toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố.

Được biết, ngành y tế TP đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 1.743 trường hợp, trong đó 1.732 trường hợp có kết quả âm tính, 2 người có kết quả dương tính (là BN 321, BN 322) và 9 trường hợp đang chờ đợi kết quả.

Bên cạnh đó, tại TP.HCM cũng có 8 bệnh nhân xuất viện đang trong thời gian theo dõi, 43 trường hợp khác đã hết thời gian theo dõi.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 29/6, Việt Nam đã trải qua 74 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, nước ta đã cách ly ngay 215 ca nhiễm nhập cảnh tính đến 18h ngày 29/6.

