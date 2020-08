Cả xứ Catalan ủng hộ Messi trong cuộc xung đột tại Barca

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 14: Rắn hổ mang chúa đối đầu trăm gấm và cái kết bất ngờ

Rắn hổ mang chúa là loài sở hữu nọc độc chết người, trăn gấm tuy không có nọc độc nhưng lại có lực xiết cơ bắp vượt trội. Kết quả sẽ ra sao nếu chúng đối đầu với nhau trong một trận chiến sinh tử ?