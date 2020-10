Công nhân may mắn thoát chết khỏi 'cửa tử' bàng hoàng kể lại đêm định mệnh tại Rào Trăng 3

Ngày 16/10, Bệnh viện Đa khoa Bình Điềnm, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế xác nhận đang điều trị cho một nhóm công nhân may mắn thoát chết sau vụ sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện bệnh viện đang tiến hành điều trị cho 5 công nhân là anh: Nguyễn Thanh Quốc, Hồ Văn Diêu, Hồ Văn Thoàn, Nguyễn Đình Minh và Hồ Văn Triều.

Theo Vietnamnet đưa tin, anh Hồ Văn Thoàn, 27 tuổi, trú tại huyện Đắk Rông, Quảng Trị vẫn chưa hết sợ hãi sau khi vừa thoát khỏi cửa tử. Anh đã vượt hàng chục km đường rừng ngay trong đêm để di chuyển từ khu sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 đến thủy điện Rào Trăng 4.

Khuôn mặt đầy vết xước của anh Thoàn

Khuôn mặt đầy những vết trầy xước, anh Thoàn bồi hồi kể lại, trước khi Rào Trăng 3 gặp sự cố, tại đây đã xảy ra những trận mưa lớn, để đảm bảo an toàn, mọi người đều chia nhau thành nhiều tốp trú ẩn trong khu vực nhà kỹ thuật cà một số lán trại ở khu vực đồi núi cao.

"Đêm ngày11/10, tôi cùng 6 anh em khác đang ngủ trong lán trại, còn một tốp 17 anh em khác ngủ tại nhà điều hành thủy điện. Đang ngủ, tôi nghe một tiếng nổ vang trời. Ngay sau đó, hàng tấn bùn, đất đá từ khắp nơi đổ về, san phẳng lán trại. Cảnh tượng tan hoang, xung quanh tôi toàn bùn đất. Chúng tôi hét lớn gọi tên từng người thì một số người kêu cứu”, anh Thoàn kể lại.

Lúc này anh Thoàn cùng với một số người khác thoát được ra đã không quản ngại thân mình lao vào đống bùn đất để giải cứu những người khác. Lần lượt 7 người trong nhóm ngủ ở lán trại đã tìm thấy nhau.

Anh Thoàn nhớ lại: “Người bị trầy xước, người bị thương, quần áo rách hết. Có người nước lũ cuốn xa lán trại hàng chục mét. Vừa tìm thấy nhau thì đợt sạt lở đất tiếp theo lại tràn đến. Lúc này cả nhóm chỉ biết cố sức chạy đến khu vực cao”.

Nhóm công nhân may mắn thoát chết

Anh Lê Thành Vũ ở Quảng Ngãi cho hay, anh ở lán trại dưới cách khu nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 1km. Đến 20h đêm 11/10 có khoảng 20 người từ khu vực nhà điều hành xuống khu vực lán trại của anh Vũ để ở.

Đến đêm cùng ngày thì vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra, cuốn trôi toàn bộ khu nhà điều hành. Thời điểm xảy ra vụ sạt lở đất, trong khu nhà điều hành còn khoảng 20 người nhưng có một số người máy mắn thoát được ra ngoài, còn 17 người kém may mắn hơn bị vùi lấp.

Các công nhân sống sót được đưa trở về

Ông Nguyễn Đình Minh (63 tuổi, quê Quảng Trị), người bị thương nặng nhất trong nhóm 7 công nhân kể lại ông chỉ kịp nghe tiếng nổ lớn thì trận sạt lở đất liền ập đến.

“Tôi bị đất đá cùng với thân cây đè xuống người. May mắn được Thoàn kéo ra khỏi đống bùn đất. Cả nhóm thay nhau cõng người bị thương, nhai mì tôm họ đội mưa chờ đến khi trời sáng, rồi lội đường ngập ngụa bùn đất đến đầu gối qua vùng sạt lở", ông Minh kể.

Thi thể một công nhân được đưa ra ngoài

Sau vụ việc, những công nhân còn lại nhanh chóng lên khu vực nhà điều hành để tìm kiếm, ứng cứu người gặp nạn. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian tìm kiếm không có kết quả cộng thêm trời mưa rất lớn và nguy hiểm nên cả đoàn băng rừng, lội suối mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ về khu vực thủy điện Rào Trăng 4 lánh nạn.

