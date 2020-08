Cùng Đà Nẵng vượt qua COVID-19, hàng loạt nàng hậu đã nhanh chóng ủng hộ công cuộc chống dịch

Thời gian qua, Đà Nẵng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và đang trải qua những ngày tháng cam go chống lại dịch bệnh COVID-19. Trong thời điểm này, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng nhau kêu gọi mọi người nâng cao ý thức và có những hành động cụ thể để ủng hộ thành phố biển có thể nhanh chóng vượt qua dịch bệnh.

Ngay khi được kêu gọi, hành loạt sao Việt đã sẵn sàng lên tiếng, quyên góp cả về vật chất và tinh thần để ủng hộ người dân Đà Nẵng chống dịch.

Hoa hậu Tiểu Vy đã mạnh dạn ủng hộ 200 triệu đồng, mới đây lại đóng góp thêm 10 triệu đồng.

Trong đó, không thể không kể đến động thái của các nàng hậu. Dù số tiền quyên góp nhiều khi không quá nhiều, nhưng nó đủ sức lan tỏa ra cộng đồng, khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng hơn và tin tưởng hơn về tương lai phía trước.





Vốn là người con của Đà Nẵng, ngay từ đầu Á hậu Lệ Hẵng đã lên tiếng phát động quyên góp để giúp đỡ quê hương. Và 'nhanh như chớp', Hoa hậu H'Hen Niê đã lập tức chuyển khoản 50 triệu cho người chị thân thiết để đóng góp.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh công khai số tiền quyên góp là 50 triệu đồng.



Cũng là người con Đà Nẵng - Quảng Nam, Cũng là người con Đà Nẵng - Quảng Nam, Hoa hậu Tiểu Vy đã mạnh dạn ủng hộ 200 triệu đồng chống dịch COVID-19. Được biết, sáng 3/8, 100 triệu tiền mặt đã được cô nàng cùng gia đình trao cho ủy ban mặt trận TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó, 100 triệu còn lại sẽ được dùng để mua các vật phẩm cần thiết như: đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, bao tay, mì gói, nước uống, nón chống dịch, cho các bác sĩ ở tuyến đầu, cũng như cho người dân ở 5 khu cách ly tại Hội An.

Mới đây nhất, trong bài đăng kêu gọi mọi người ủng hộ Đà Nẵng chống dịch COVID-19 của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Tiểu Vy lại tiếp tục ủng hộ thêm 10 triệu đồng.

Bài đăng kêu gọi mọi người ủng hộ Đà Nẵng chống dịch COVID-19 của đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Ngoài ra, dưới bài đăng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh công khai số tiền quyên góp là 50 triệu đồng còn Lương Thuỳ Linh hỗ trợ 20 triệu đồng. Thêm vào đó, Á hậu Tường San và NTK Lê Thanh Hoà cũng chung tay tiếp sức cho Đà Nẵng với số tiền 10 triệu đồng.



Thời điểm hiện tại, hành động của những nàng hoa hậu, á hậu rất đáng khen ngợi, giúp lan toả được những giá trị tinh thần to lớn để mọi người cùng nhau học tập và làm theo.



