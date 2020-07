Các nàng thấp bé nhẹ cân cần tránh xa những món đồ thời trang này ngay lập tức

Không thể phủ nhận một bộ trang phục đẹp, nổi bật với hình in màu sắc sẽ thu hút sự chú ý và khiến chủ nhân trở nên nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên với từng kiểu vóc dáng, đôi khi đẹp thôi là chưa đủ. Trang phục ngoài mang vẻ đẹp thiết kế còn cần thêm yếu tố phù hợp với vóc dáng để tôn lên được những nét mỹ miều nhất của người mặc.

Đặc biệt là với những cô nàng mang vóc dáng nhỏ bé với chiều cao hạn chế và cân nặng dưới chuẩn. Nếu lựa chọn áo quần không tinh tế và phù hợp sẽ rất dễ rơi vào tình trạng "người làm nền cho trang phục".

Dưới đây là danh sách những kiểu đồ thời trang mà các cô nàng thấp - bé - nhẹ cân nên tránh xa để tránh mắc phải lỗi thời trang không đáng có.

Hình in lớn/ quá nổi bật

Hình in lớn không phù hợp với những cô nàng nhỏ người.

Những trang phục với hình in lớn màu sắc thường sẽ rất nổi bật và hút mắt khiến nhiều cô nàng đem lòng yêu thích. Thế nhưng dáng người nhỏ lại đặc biệt không phù hợp với kiểu họa tiết này bởi chúng sẽ tạo ra sự mất cân đối giữa hình in - vóc dáng cơ thể.

Họa tiết hoa nhí vừa trẻ trung vừa hợp dáng người.

Thay vì lựa chọn kiểu họa tiết có phần nổi bật như vậy, các nàng nên chuyển sang diện những bộ cánh có hình hoa/ họa tiết nhí, kẻ sọc nhỏ,... sẽ vừa vặn và tôn dáng hơn nhiều đó!

Áo oversize

Trong những năm gần đây xu hướng diện áo oversize lên ngôi khiến các chị em không khỏi đổ xô đi sắm kiểu trang phục này. Nhưng thật không may đây hoàn toàn không phải trend mà các chị em với dáng người mỏng manh, bé nhỏ nên "đu" theo bởi chúng hoàn toàn không tôn dáng.

Áo dáng oversize "nuốt người" kém tôn dáng.

Hơn nữa dáng áo oversize sẽ khiến phần thân trên trông dài hơn bình thường khiến các chị em đã bé nay càng thêm "nấm lùn".

Áo dáng slim fit sinh ra để "nuông chiều" vóc dáng mi nhon.

Dáng áo slim fit ôm người sẽ là một người bạn tuyệt vời hơn để cùng các chị em mix & match trang phục.

Áo dáng peplum

Áo peplum với thiết kế bó ở trên và xòe rộng ở dưới vạt rất đáng tiếc cũng không dành cho các nàng "mi nhon". Áo peplum sẽ chỉ tôn dáng khi ôm sát người và phần vạt xòe nằm đúng eo tạo cảm giác chân dài hơn và che được khuyết điểm vùng eo.

Dáng áo peplum khó lựa chọn cho vừa vặn cơ thể.

Những cô nàng mi nhon mua áo peplum may sẵn thường sẽ rất khó để tìm được một chiếc áo peplum vừa vặn ngay cả với size nhỏ nhất. Vậy nên nếu không thể may đo thiết kế riêng cho vừa người thì rất buồn là các nàng đành phải tạm biệt xu hướng này vậy

Váy dáng midi

Dáng váy midi tưởng chừng sẽ tôn dáng, hack chân dài miên man nhưng lại chỉ áp dụng cho những cô nàng có chiều cao lý tưởng. Phần chân váy quá dài khiến đôi chân thon gọn của các chị em vốn đã nhỏ người nay biến mất không dấu vết.

Váy midi chỉ "hack" chân với những nàng cao kều.

Nhưng nếu nàng nào đã lỡ trót yêu dáng váy này thì nên chọn váy midi có phần cắt xẻ cao ở vạt để khéo léo khoe chân.

Phần xẻ vạt sẽ là cứu cánh cho những nàng vóc dáng nhỏ mà vẫn muốn diện váy midi.

Quần jeans dáng lỡ

Quần jeans bó dáng lỡ cao ngang bắp chân lại một lần nữa "cưng chiều" các nàng chân dài miên man hơn những cô nàng nhỏ thó. Dáng quần này khiến đôi chân của chị em bỗng chỉ còn "một mẩu" và có chút trẻ con quá đà bởi các cô nàng vóc dáng nhỏ vốn luôn trông trẻ hơn tuổi thực.

Jeans dáng lỡ không phải lựa chọn tối ưu cho các nàng nhỏ người.





