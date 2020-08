Tổng hợp những phím tắt 'thần thánh' trên máy tính mà dân văn phòng không thể không biết

Những phím tắt trên máy tính này sẽ mang đến cho người dùng có thể thực hiện được những thao tác nhanh chóng và tiện lợi hơn. Điều này không chỉ làm tăng hiệu suất làm việc mà nó còn giúp cho việc sử dụng máy tính của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn đấy nhé.

Dưới đây là tổng hợp những phím tắt trên máy tính cực kỳ hữu ích cho người dùng cả hệ điều hành Windows và MAC mà bạn không nên bỏ qua.

Những phím quan trọng thường dùng nhất trên bàn phím máy tính

Phím tắt trên máy tính Windows chung đơn giản nhất

Đầu tiên sẽ là những phím tắt trên máy tính cơ bản nhất mà hầu hết tất cả người dùng laptop hoặc PC đều phải nắm được. Nếu không bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc tương tác với các phần mềm, ứng dụng trên máy tính đấy nhé.

Ctrl + C: Sao chép đối tượng đã chọn

Ctrl + X: Cắt (Cut) đối tượng đã chọn

Ctrl + V: Dán (Paste) đối tượng đã chọn

Ctrl + Z: Quay lại thời điểm trước đó (Undo)

Ctrl + A: Chọn tất cả.

Ctrl + một phím di chuyển (trái/phải/lên/xuống): Chọn nhiều tập tin/thư mục rời rạc.

Ctrl + Shift + một phím di chuyển (trái/phải/lên/xuống): Chọn nhiều tập tin/thư mục liên tục.

Ctrl + Alt + Một phím di chuyển (trái/phải/lên/xuống): Quay màn hình

Ctrl + Shift + dùng chuột kéo đi: Tạo shortcut cho tập tin/thư mục đã chọn.

Ctrl + phím di chuyển sang phải: Đưa trỏ chuột tới cuối từ đang đứng sau nó.

Ctrl + phím di chuyển sang trái: Đưa trỏ chuột lên ký tự đầu tiên của từ trước nó.

Ctrl + phím di chuyển xuống: Đưa trỏ chuột đến đầu đoạn văn tiếp theo.

Ctrl + phím di chuyển lên: Đưa con trỏ chuột đến đầu đoạn văn trước đó.

Ctrl + Esc: Mở Start Menu, thay thế phím Windows.

Ctrl + Tab: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ trái sang phải.

Ctrl + Shift + Tab: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ phải sang trái.

Ctrl + F4: Đóng cửa số hiện hành của trong chương trình đang thực thi.

Ctrl + Alt + Tab: Sử dụng các phím mũi tên để chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.

Ctrl + Shift + Esc: Mở Task Manager

Ctrl + Esc: Mở Start menu

Alt + Enter: Mở cửa sổ Properties của tập tin/thư mục đang chọn.

Alt + F4: Đóng một chương trình.

Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình đang chạy

Alt + Esc: Chọn có thứ tự một cửa sổ khác đang hoạt động để làm việc.

Alt + nhấn chuột: Di chuyển nhanh đến một phần của văn bản từ mục lục.

Alt + F8: Hiển thị mật khẩu trên màn hình đăng nhập.

Alt + phím mũi tên trái: Quay lại trang trước.

Alt + phím mũi tên phải: Đi về trang phía sau.

Alt + phím cách: Mở menu shortcut cho cửa sổ hiện hành.

Backspace: Trở lại danh mục trước đó, tương tự Undo.

Shift: Giữ phím này khi vừa cho đĩa vào ổ đĩa quang để không cho tính năng “autorun” của đĩa CD/DVD tự động kích hoạt.

Shift + Delete: Xóa vĩnh viễn tập tin/thư mục mà không cho vào thùng rác.

Shift + F10: Mở menu shortcut cho đối tượng đã chọn

Enter: Xác nhận dữ liệu đã nhập thay cho các nút của chương trình, như OK,...

F1: Mở phần trợ giúp của một phần mềm.

F2: Đổi tên đối tượng đã chọn

F3: Mở tính năng tìm kiếm tập tin/thư mục trong My Computer.

F4: Mở danh sách địa chỉ trong mục Address của My Computer.

F5: Làm tươi các biểu tượng trong cửa sổ hiện hành.

F6: Di chuyển xung quanh các phần tử của màn hình trên một cửa sổ hay trên desktop

F10: Truy cập vào thanh Menu của ứng dụng hiện hành

Tab: Di chuyển giữa các thành phần trên cửa sổ.

Các thao tác làm việc với phím Windows

Phím Windows là một phím đa năng và có rất nhiều công dụng, nếu bạn biết sử dụng nó thì đây thực sự là một "thế giới" khá thú vị cho dân dùng máy tính đấy nhé.

Phím Windows là một phím đa năng

Windows: Mở hoặc đóng menu Start.

Windows + Break: Mở cửa sổ System Properties.

Windows + D: Ẩn/hiện màn hình Desktop.

Windows + M: Thu nhỏ cửa sổ hiện hành xuống thanh taskbar.

Windows + E: Mở File Explorer để xem các ổ đĩa, thư mục.

Windows + F: Tìm kiếm chung.

Ctrl + Windows + F: Tìm kiếm dữ liệu trong My Computer.

Windows + F1: Xem thông tin hướng dẫn của hệ điều hành.

Windows + L: Khóa màn hình máy tính.

Windows + R: Mở cửa sổ Run.

Windows + U: Mở Ease of Access Center trong Control Panel.

Windows + A: Mở Action center.

Windows + C: Mở Cortana trong chế độ nghe.

Windows + Alt + D: Hiển thị, ẩn ngày giờ trên máy tính.

Windows + I: Mở Settings.

Windows + P: Chọn chế độ hiển thị trình bày (khi kết nối với máy chiếu, màn hình ngoài).

Windows + PrtSc SysRq: Chụp lại màn hình máy tính.

Những tính năng hệ thống cơ bản

Những phím tắt trên máy tính này thì có thể không nhiều người biết đến, tuy nhiên nó lại là một thủ thuật khá hay, hãy tham khảo những thao tác này để nâng cao kỹ năng dùng máy tính của mình nhé.

Nhấn giữ phím Shift bên phải trong 8 giây: Tắt/mở FilterKeys.

Alt trái + Shift trái + Print Screen: Tắt/mở High Contrast.

Alt trái + Shift phải + Numlock: Tắt/mở MouseKeys.

Nhấn phím Shift 5 lần: Tắt/mở StickyKeys either.

Các phím tắt trên máy tính Windows dùng trong trình soạn thảo

Soạn thảo văn bản là một trong những thao tác phổ biến và quen thuộc đối với người dùng máy tính. Thậm chí có nhiều người phải sử dụng nó mỗi ngày. Đối với trình soạn thảo văn bản này, bạn cần lưu ý những phím tắt thần thánh như sau:

Ctrl + O: Mở dữ liệu.



Ctrl + N: Tạo mới.



Ctrl + S: Lưu đè lên tập tin dữ liệu đã có.



Ctrl + W: Mở cửa sổ mới Đóng cửa sổ



Alt + F: Hiện danh sách thực đơn từ cửa sổ hiện tại.



Ctrl + P: Gọi tính năng in ấn từ ứng dụng đang chạy.



Ctrl + F10: Phóng to/thu nhỏ cửa sổ ứng dụng.

Những phím tắt Windows dành cho Internet Explorer

Ctrl + B: Mở danh sách địa chỉ yêu thích của trình duyệt.

Ctrl + E: Di chuyển đến thanh tìm kiếm của trình duyệt.

Ctrl + F: Tìm kiếm thông minh trên website đang mở.

Ctrl + H: Mở lịch sử lướt web.

Ctrl + I: Mở cây thư mục quản lý địa chỉ yêu thích.

Ctrl + L: Hiển thị hộp thoại nhập địa chỉ trang web cần truy cập.

Ctrl + N: Tạo mới một cửa sổ trình duyệt web.

Ctrl + R: Làm mới lại dữ liệu đang hiển thị từ một website.

Ctrl + F5: Làm mới lại trang web mà xóa bỏ dữ liệu cũ đang có trong Cache.

Ctrl + T: Mở thẻ mới.

Ctrl + W: Tắt thẻ hiện tại.

n hình nền (desktop)



Windows Logo+L: khóa màn hình desktop.



Windows Logo+TAB: di chuyển giữa 2 cửa sổ đang mở

Các phím tắt dành cho người dùng MAC

Bên cạnh những phím tắt trên máy tính Windows, những phím tắt trên máy MAC cũng rất được người dùng quan tâm. Nó sẽ hỗ trợ người dùng tương tác với phần mềm được nhanh hơn.

Những phím tắt trên máy MAC sẽ giúp cho quá trình học tập và làm việc của bạn được nhanh và đơn giản hơn

Command + Tab: Chuyển sang ứng dụng được sử dụng cuối cùng trong số các ứng dụng đang mở.

Command + Y: Mở Xem nhanh để xem trước các tệp đã chọn.

Command + Dấu ngoặc trái ([) - Chuyển đến thư mục trước.

Command + Dấu ngoặc phải (]) - Chuyển đến thư mục tiếp theo.

Control + Command + Q: Khóa màn hình.

Shift + Command + Q: Đăng xuất khỏi tài khoản người dùng macOS.

Shift + Command + I: Mở iCloud Drive.

Shift + Command + N: Tạo thư mục mới.

Shift + Command + O: Mở thư mục Documents.

Option + Lệnh + L: Mở thư mục Downloads.

Option + Shift + Command + Delete: Làm trống thùng rác mà không cần xác nhận.

Phím tắt trên máy tính trong khi dùng tài liệu

Command + K: Chèn một liên kết.

Command + T: Hiển thị hoặc ẩn cửa sổ Phông chữ.

Command + phím “{”: Căn lề bên trái.

Command + phím “}”: Căn lên bên phải.

Control + Command + D: Hiển thị hoặc ẩn định nghĩa của từ đã chọn.

Control + A: Di chuyển con trỏ đến đầu dòng hoặc đoạn.

Control + E: Di chuyển con trỏ đến cuối dòng hoặc đoạn.

Command + F: Mở trường tìm kiếm.

Command + C: Sao chép kiểu định dạng của phần được chọn.

Command + V: Áp dụng kiểu đã sao chép cho phần được chọn.

Shift + Command + Thanh dọc (|): Căn giữa.

Shift + Command + phím “:”: Mở cửa sổ Chính tả và Ngữ pháp.

Shift + Command + phím “-”: Giảm kích thước của mục đã chọn.

Shift + Command + phím “+”: Tăng kích thước của mục được chọn.

Những phím tắt bí mật trên Windows cực hay

Theo Phương Hoa/SKCĐ