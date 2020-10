Các sĩ tử cần làm ngay 6 điều sau khi biết mình đã đủ điểm chuẩn trúng tuyển đại học!

Từ chiều tối ngày 4/10 vừa qua, các trường Đại học đã lần lượt công bố điểm chuẩn trúng tuyển các chương trình đại học. Các sĩ tử sau khi biết được kết quả đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho việc nhập học mới đây. Vậy các thí sinh cần làm gì để quá trình nhập học diễn ra suôn sẻ nhất? Dưới đây là tổng hợp 6 việc các sĩ tử cần làm ngay để 'giữ chỗ' của chính mình trong trường Đại học ngay sau khi biết hồ sơ của mình đạt đủ điểm chuẩn xét tuyển các chương trình Đại học.

Đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển sinh đợt 1.

Cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn thi đại học?



1. Xem lại danh sách trúng tuyển và các chỉ tiêu phụ

Các sĩ tử cần kiểm tra kĩ điểm chuẩn và các chỉ tiêu phụ của các trường Đại học trong thông báo công bố điểm chuẩn. Các thí sinh cần theo dõi danh sách trúng tuyển của từng trường (nếu có) xem có thông tin của hồ sơ mình hay không.

2. Xác nhận nhập học

Một bước rất quan trọng sau khi biết điểm thi đại học là xác nhận nhập học. Bởi nếu thí sinh không thực hiện thao tác này thì dù có trong danh sách trúng tuyển cũng sẽ không được công nhận kết quả thi.

Theo quy chế, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10/10 tới đây (tính theo dấu bưu điện). Thí sinh cần nộp bản chính 'Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020' - bản có chữ kí của chủ tịch hội đồng thi và đóng dấu đỏ của sở GD-ĐT.

Thí sinh có thể xác nhận nhập học trực tiếp tại trường mình trúng tuyển hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên. Sau thời gian này, nếu thí sinh không xác nhận nhập học, các trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển. Các trường còn chỉ tiêu có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển) từ ngày 15-10.

3. Nhận giấy báo nhập học

Trường đại học sẽ gửi giấy báo nhập học về nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc nhận trực tiếp tại trường đại học.



4. Chuẩn bị hồ sơ nhập học

Để làm thủ tục nhập học tại trường, các sĩ tử cần phải chuẩn bị rất nhiều loại giấy tờ khác nhau: Sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp, học bạ... Vì có khá nhiều giấy tớ cần xin dấu và công chứng nên sĩ tử hãy tranh thủ thời gian rảnh mà kịp làm sớm.

5. Chuẩn bị tài chính

Đầu năm, tân sinh viên cần nộp rất nhiều chi phí có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Vậy nên, học sinh nên tham bảo bảng học phí năm học 2020-2021 các trường đã công bố.

6. Đến trường làm thủ tục nhập học

Trong giấy báo nhập học, trường sẽ ghi thời gian nhập học là khi nào. Thí sinh cần xem chính xác thời gian, địa điểm để đến trường nhập học đúng quy định.

Thí sinh thót tim chờ kết quả điểm chuẩn các trường Đại học