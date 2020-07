Các thành viên BTS thi nhau đi học thạc sĩ khiến fan 'lác mắt'

Truyền thông Hàn đưa tin, tính đến thời điểm này, BTS đã có 6/7 thành viên gồm: Jin, Suga, j-hope, RM, Jimin và V trở thành sinh viên Cao học (bậc Thạc sĩ ).

Các thành viên này cùng đăng ký chuyên ngành Truyền thông Quảng Cáo của trường Đại học Hanyang Cyber.

Được biết, Jin - thành viên lớn tuổi nhất đã học Thạc sĩ từ năm 2017. Hiện thành viên này đang trong quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp.



Trong khi đó, 5 thành viên còn lại mới đăng ký thời gian gần đây. Theo thông tin từ nhà trường, các thành viên không đăng ký học cùng một lúc. Cụ thể, RM, Suga và j-hope đã ghi danh từ tháng 3/2019 và đã bắt đầu theo học từ học kỳ 1 năm 2020. 2 thành viên còn lại là V và Jimin thì tới tháng 9/2020, tức là sang học kỳ 2 mới bắt đầu theo học.

Big Hit Entertaiment - công ty quản lý của nhóm nhạc đình đám cho biết, các chàng trai BTS đăng ký học Thạc sĩ vì học thực sự muốn học chứ không phải vì để trì hoãn thời gian lên đường nhập ngũ. Theo Luật Quân sự của Hàn Quốc sửa đổi từ năm 2018, lý do đi học không còn được chấp nhận để hoãn nhập ngũ nữa.

Được biết, Đại học Hanyang Cyber là một trong 21 trường đại học trực tuyến tại Hàn Quốc và chọn sinh viên dựa trên quá trình phỏng vấn. Các thành viên BTS đã phải trải qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến giống như nhiều sinh viên khác để được trường chấp nhận cho theo học.

Như vậy, BTS có khả năng sẽ sở hữu ít nhất là 6 Thạc sĩ trong tương lai gần. Nhiều người dự đoán em út Jungkook sẽ sớm noi gương các anh trong thời gian tới.

BTS biểu diễn tại bán kết America's Got Talent 2018

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ