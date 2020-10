Các trọng tài Anh thừa nhận Liverpool đã bị hại trước Everton bởi cả VAR lẫn luật

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Chọn nhầm cửa hàng có nhân viên giỏi võ, tên cướp bị đánh cho mềm người nằm gục tại chỗ

Mang theo dao nhọn, tên cướp đe dọa nhân viên cửa hàng bắt phải giao nộp tiền ai ngờ gặp phải anh nhân viên có võ và hắn đã phải trả giá bằng việc bị hàng chục chai bia đập vào đầu nằm gục tại chỗ.