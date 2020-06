Cách ăn dưa hấu bao lâu nay tưởng đúng hóa ra sai bét, cứ ăn kiểu này có ngày nhập viện

Dưa hấu chứa nhiều nước, vitamin và khoáng chất là loại quả hàng đầu để giải nhiệt mùa hè. Dù chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng nếu ăn dưa hấu không đúng cách có thể khiến cơ thể mệt mỏi, gặp vấn đề về đường ruột, thận...

Soi ngay xem bạn có đang mắc sai lầm khi ăn dưa hấu, nếu có điểm trong số các lỗi sau thì hãy sữa ngay trước khi phải nhập viện.



Hầu hết chúng ta đều bỏ hạt khi ăn dưa hấu vì ghét cái sự lợn cợn lẫn vào từng miếng dưa ngọt mát. Nếu bạn đang làm điều này thì đã lãng phí các dưỡng chất dồi dào trong hạt dưa.



Hạt dưa hấu rất giàu magiê và kẽm, giúp chống lại cảm lạnh thông thường. Hạt tuy nhỏ nhưng chứa nhiều loại axit có lợi như tryptophan (giúp ngủ ngon), glutamic (tăng cường hoạt động trí não) và lysine (hỗ trợ hình thành collagen và hấp thu canxi). Thậm chí, ăn dưa hấu ăn cả hạt dưa còn có lợi cho sinh lý quý ông.

Ăn dưa hấu bổ ra quá lâu



Dưa hấu không nên để qua đêm hoặc bổ ra quá lâu vì sẽ làm biến chất nhiều thành phần dinh dưỡng. Do dưa hấu mọng nước nên nếu bỏ ra để bên ngoài quá lâu rất dễ bị nẫu và thối. Đó là chưa kể nguy cơ nhiễm khuẩn khi bạn bảo quản trong tủ lạnh không đúng cách. Đây là lý do nhiều người ăn dưa hấu bị đau bụng, thậm chí ngộ độc thực phẩm.



Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn hết quả dưa hấu trong vòng 12 giờ sau khi cắt ra, không nên để thừa qua đêm. Dù bảo quản trong tủ lạnh cũng nên để cả quả. Khi đã cắt ra thì nên đựng trong hộp kín hoặc bọc miệng dưa cẩn thận. Hãy đặt dưa ở tầng cuối của tủ lạnh vì ở nhiệt độ chỉ khoảng 8 – 10 độ C giúp hương vị dưa không bị mất đi.



Ăn quá nhiều dưa hấu cùng lúc



Khi đi nắng về còn gì tuyệt hơn được ăn vài miếng dưa hấu mát lạnh, mọng nước. Dưa hấu dù giải khát tốt nhưng không phải loại quả có thể ăn nhiều cùng lúc.



Nguyên nhân do lượng chất xơ và nước dồi dào trong dưa nếu dung nạp quá nhiều cùng lúc dễ gây tiêu chảy, đầy bụng, ợ hơi... Mặt khác, ăn quá nhiều dưa hấu dễ bị nhiễm độc nước hoặc hydrate hóa quá mức. Do cơ thể không kịp bài tiết hết lượng nước trong dưa hấu, dẫn đến tăng thể tích máu, gây sưng, kiệt sức, thận yếu...



Ăn dưa hấu vào buổi tối



Cũng vì rất giàu nước và chất xơ nên ăn dưa hấu vào buổi tối sẽ gia tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và bài tiết. Ăn dưa hấu vào buổi tối có thể khiến thận hoạt động nhiều hơn, do đó làm bạn thức giấc vì phải đi tiểu nhiều lần.



Uống nước ngay sau khi ăn dưa hấu



Bản thân dưa hấu đã rất giàu đường, nước và chất xơ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Nếu uống nước ngay sau khi ăn dưa hấu làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột. Những người có thói quen này thường bị đau bụng sau khi ăn dưa hấu.

Your browser does not support HTML5 video.

Lợi ích của trái dưa hấu. Video: HanoiTV