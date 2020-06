Bí kíp ăn lẩu giảm 3kg trong 2 tuần như diva xứ Đài Tiêu Á Hiên, đùi to thô cũng thon gọn bất ngờ

Dù đã 41 tuổi nhưng Diva xứ Đài Tiêu Á Hiên vẫn được mệnh danh là thiên hậu hàng đầu Châu Á bởi vóc dáng thanh mảnh, quý phái. Với lợi thế về nhan sắc, ngoại hình, giọng xứ Đài trứ danh "sát thủ tiểu thịt tươi" có thể "hớp hồn" các nam nghệ sĩ trẻ tuổi và điển trai.

Mới đây nhất, cô nàng đã công khai hẹn hò với chàng trai kém mình đến 16 tuổi, điều này cho thấy phần nào sức hút ngoại hình của Tiêu Á Hiên.

Bạn trai mới kém Tiêu Á Hiên 16 tuổi



Để có được vóc dáng hoàn hảo hiện tại, Tiêu Á Hiên từng gây sốc khi tiết lộ khoảng thời gian mới vào nghề, thân hình cô mập mạp, đôi chân to, thô kệch và ngắn một mẩu.



Dưới đây là 3 bí quyết giúp Tiêu Á Hiên giảm cân, giữ dáng suốt mấy chục năm qua. Riêng về khoản ăn uống có thể giúp ích cho các chị em không thể kiểm soát cơn thèm ăn.



Trong khi các mỹ nhân khác phải ra sức ăn uống kiêng khem kham khổ để giảm cân thì Tiêu Á Hiên vô tư ăn lẩu mà vẫn khống chế được lượng calo nạp vào cơ thể. Dù ăn lẩu, nhưng người đẹp khống chế lượng calo nạp vào ở mức dưới 400 calo mà vẫn được ăn thả phanh.



Điều đặc biệt nằm ở thứ tự ăn lẩu của Tiêu Á Hiên. Cô sẽ chọn các món súp nhẹ như súp rong biển Kombu hoặc cà chua để ăn trước sau đó, cô mới bắt đầu ăn nhúng thịt và rau.

Ảnh minh họa



Nước lẩu là cực kỳ quan trọng tạo nên hương vị tổng thế của món ăn và cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Người đẹp họ Tiêu dù nhúng nhiều ra thịt nhưng chỉ dùng nước lẩu "không dính" tức là gần như không dùng gia vị, chỉ được ninh chỉ từ rau củ, không có dầu mỡ.



Dù những người đang có thói quen ăn gia vị sẽ cảm thấy nhạt với công thức lẩu này nhưng ăn dần sẽ cảm nhận được vị ngọt bùi của rau củ. Giảm chất béo và muối cũng như cắt giảm tinh bột là yếu tố quyết định trong nỗ lực thay đổi chế độ ăn giảm cân.



Bất kỳ ai cũng cần uống nước đầy đủ, đặc biệt với người giảm cân càng cần bổ sung đủ nước để tăng cường đào thải độc tố và chất béo. Khi thức dậy vào buổi sáng, Tiêu Á Hiên sẽ uống 2 ly nước trước, sau đó uống 1 ly sữa.



Để thay đổi khẩu vị, đôi khi cô sẽ ăn với tổ yến để bổ sung nước và chất dinh dưỡng cũng như giúp nhuận tràng hơn.

Nhìn thế này ai nói nữ diva đã 41 tuổi



Ngoài bữa chính ăn lẩu, trong các bữa phu Tiêu Á Hiên ưa thích các loại hạt hay quả khô như: Chà là đỏ, hạt óc chó và hạt hướng dương với độ ngọt vừa phải chúng cung cấp năng lượng, tăng cường vị giác.



Mỗi ngày, người đẹp cũng không quên bổ sung vitamin và collagen bằng cách ăn súp cá và súp gà tự nấu.

Cô thường chạy bộ trong 45 phút, sau đó tập luyện tại nhà một số bài tập pilates nhẹ nhàng và nhảy. Trước khi đi ngủ, cô cũng sẽ tập pilates trong 30 phút để duy trì các đường nét trên cơ thể.

Your browser does not support HTML5 video.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày