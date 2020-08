Học ngay 13 cách cân các loài động vật chuẩn như nhân viên sở thú

Công việc của nhân viên sở thú không chỉ đơn thuần là cho ăn, tắm rửa và dọn dẹp chuồng cho các loài động vật. Để đảm bảo sức khỏe ổn định của các loài vật trong sở thú, các nhân viên và các bác sĩ thú y luôn phải phối hợp nhịp nhàng để kiểm tra và kiểm soát Sức Khỏe của chúng.

Theo chia sẻ của BS, để đảm bảo sự phát triển của các loài động vật và chắc chắn về sự phát triển bình thường của chúng, những nhân viên chăm sóc sức khỏe động vật và các nhân viên sở thủ thường xuyên phải làm công việc kiểm soát cân nặng của các loài động vật.

Tuy nhiên, không phải loài động vật nào cũng sẽ ngoan ngoãn đứng lên bục cân và cho kết quả chuẩn xác ngay từ lần câu đầu tiên. Với những chú khỉ, sóc tinh nghịch hay những loài có cánh như chim, vẹt, các nhân viên sở thú và nhân viên chăm sóc y tế cần phải có những 'ngón nghề' riêng để tính được cân nặng của các động vật lém lỉnh này mà vừa không làm chúng hoảng sợ.

Cùng theo dõi những hình ảnh mô tả chân thực và siêu chi tiết cách các nhân viên sở thú 'xử gọn' những chiếc động vật tinh nghịch dưới đây nhé!

Điển hình của câu nói 'Miếng ăn không bao giờ rời miệng', những chú sóc chó dù lém lỉnh mấy khi lên bàn cân chỉ cần có một chút thức ăn là sẽ đứng yên thôi

Loài khỉ thì ưa cảm giác cheo leo nên chỉ cần sử dụng một chiếc xô cũng cân được cả đàn chỉ trong tíc tắc

Các chú lười tuy luôn ở chế độ 'slow motion' nhưng cũng cần đạo cụ khá cầu kỳ để tính chính xác cân nặng

Bạn có biết làm thế nào để cân những chú rùa? Lật ngửa chú rùa và khéo léo đặt lên trên chiếc hộp nhé!

Cần cung cấp một chiếc 'ghế' vừa size để loài vẹt có thể gương mẫu 'hợp tác'

Loài voi thì lại được rèn luyện cách đứng cân ngay từ khi còn nhỏ. Một chú voi trưởng thành có thể nặng tới 6 tấn

Các chú mèo bự thì lại được đặt trong một chiếc xô để tạo cảm giác an toàn

Hải cẩu thì được đặt trên một chiếc 'máy chạy bộ' để có tư thế đứng chắc chắn nhất

Những 'chú ếch con có 2 mắt tròn' chỉ nặng 0,5g nên được cân luôn bằng những chiếc cân ... làm bánh

Đây là cách nhân viên sở thú áp dụng để đo cân nặng của chim cánh cụt luôn tò mò không chịu đứng yên một chỗ

Loài vượn cáo luôn ham vui và tò mò về những đồ chơi mới nên sử dụng những chiếc cân có hình thù mới mẻ luôn thu hút được sự chú ý của cả bầy

'Bất lực' trong việc đối phó với loài cú, các nhân viên thường sẽ sử dụng một miếng vải để cuộn chặt đôi cánh

Đại diện đến từ nước Úc này thì luôn cần có một 'chiếc BFF' đi cùng lên bàn cân để giảm sự căng thẳng

Khi trưởng thành thì 'chiếc BFF' cũng sẽ lớn hơn rất nhiều

Theo Thùy Dương/SKCĐ