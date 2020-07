Nhập môn Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends LOL) cho người mới bắt đầu

Liên Minh Huyền Thoại (hay còn được biết là LOL) là một trò chơi MOBA (Multiplayer online battle arena: đấu trường trực tuyến nhiều người chơi) nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Tại thời điểm hiện tại, trò chơi đã ra mắt được 10 năm với một "kho tàng" đồ sộ gồm 149 tướng để người chơi chọn lựa và vô vàn kĩ năng, chiến thuật hấp dẫn, thú vị.

Tuy nhiên, nếu muốn thành thạo những kĩ năng và tướng này cũng như đạt được chiến thắng mong muốn thì người chơi cần làm quen và luyện tập rất nhiều để dần tiến bộ trong game. "Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Hãy học và chơi những thứ cơ bản nhất trước khi muốn thể hiện bản thân mình", do đó người chơi nên tìm hiểu và nắm bắt những kĩ năng cơ bản nhất của trò chơi. Sau khi thành thạo những thứ cơ bản này, người chơi sẽ tiến bộ nhanh hơn, tự tìm ra lối chơi riêng của mình và từ đó tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè hoặc rèn luyện kĩ năng cá nhân để leo hạng trên chiến trường công lý.



Thế nào là Tướng trong LOL

149 vị tướng của Liên Minh có thể chia làm 4 loại: tướng chống chịu (tank), tướng sát thương phép (AP), tướng sát thương vật lý (AD) và tướng sát thương vật lý chủ lực (ADC) với những mục tiêu khác nhau trong giao tranh. Tướng chống chịu sẽ lên đồ tăng máu, giáp và kháng phép với mục tiêu bảo vệ đồng đội và sống càng lâu càng tốt trong giao tranh. Nhiệm vụ của tướng sát thương phép là lên đồ phép thuật sử dụng kĩ năng để tiêu diệt đối phương, còn tướng sát thương vật lý lên đồ sát thương vật lý với mục tiêu tiêu diệt tướng sát thương chủ lực của đối phương trong thời gian sớm nhất. Cuối cùng là tướng sát thương vật lý chủ lực (thường là tướng tay dài - tức có tầm đánh xa) lên đồ sát thương vật lý, tốc độ đánh và "chí mạng"; người này có nhiệm vụ là sống sót trong giao tranh đồng thời gây nhiều sát thương nhất có thể.

Ở thời điểm đầu game, người chơi chọn tướng để chơi ở 5 vị trí: đường trên, đi rừng, đường giữa, đường dưới và hỗ trợ. Tướng đường trên có nhiệm vụ giết lính lấy tiền và kinh nghiệm, đồng thời ngăn cản tướng đường trên đối phương làm điều tương tự. Tướng đi rừng có nhiệm vụ giúp đỡ các vị tướng đi đường trở nên khỏe hơn bằng cách giúp họ tiêu diệt tướng đi đường của đối phương, đồng thời không để chính mình tụt cấp so với đồng đội bằng cách giết quái rừng lấy kinh nghiệm.

Tướng đường giữa ngoài nhiệm vụ giống tướng đường trên ra thì còn có một nhiệm vụ khác nữa, đó là đi chuyển lên đường trên hoặc xuống đường dưới để tiêu diệt tướng đối phương giống như tướng đi rừng. Tướng đường dưới thì chỉ có nhiệm vụ tiêu diệt quái lấy tiền và kinh nghiệm cho đến khi đủ sức mạnh để "gánh" đồng đội đến chiến thắng, và nhiệm vụ của tướng hỗ trợ chính là bảo vệ tướng đường dưới cho đến lúc đó.





Đường dưới là nơi duy nhất 2 đấu 2 trong khi đường trên, đường giữa đều là 1 đấu 1. Riêng tướng đi rừng thường sẽ không đấu với nhau mà tập trung giúp đỡ đồng đội, biến 1 đấu 2 hay 2 đấu 2 thành 2 đấu 1 và 3 đấu 2, hay cản tướng đi rừng làm điều tương tự.

Đường đi tới vinh quang: Làm sao để chiến thắng

Để chiến thắng trên chiến trường công lý, người chơi và đồng đội cần phải phá nhà chính (Nexus) của đối phương. Có rất nhiều chiến thuật được tìm ra và phát triển bởi người chơi, nhưng tất cả đều có thể gói gọn như sau: vượt lên tướng đối phương bằng vàng, kinh nghiệm hay bùa lợi (buff) và ngăn cản đối phương hay kìm hãm đối phương khỏi những thứ đó.

Vàng lấy được từ quái, lính và đặc biệt là từ quái khủng, tướng và trụ. Kinh nghiệm được lấy từ quái, lính, và rất nhiều từ quái khủng và tướng. Bùa lợi được lấy từ quái khủng bao gồm bùa Baron và bùa rồng cho tướng, và đặc biệt là tiêu diệt nhà lính của đối phương sẽ mang lại bùa lợi cho lính.





Những thuật ngữ cơ bản

Với những người chơi LOL lâu năm, họ có thói quen sử dụng những từ viết tắt hoặc bằng tiếng Anh để có thể dễ dàng trao đổi trong game với đồng đội. Dưới đây là những thuật ngữ cơ bản thường được các game thủ sử dụng mà người mới chơi cần lưu ý:

LOL: Liên Minh Huyền Thoại.

Tank: đồ chống chịu.

AP: sát thương phép.

AD: sát thương vật lý.

Top lane: đường trên.

Mid lane: đường giữa.

Bot lane: đường dưới.

Jungle: rừng.

Jungler: người đi rừng.

Map: bản đồ.

Item: đồ, vật phẩm (mua từ cửa hàng).

Ward: mắt (là 1 đồ cho phép người chơi có được tầm nhìn ở các vị trí).

Gank/đi gank: tướng đi rừng (hoặc đi đường) di chuyển để giúp tướng đi đường.

Roam: tướng đi đường đi chuyển ra khỏi lane của mình để giúp lane khác.

Farm: giết quái hoặc lính để lấy tiền hoặc kinh nghiệm.

Push: giết lính địch thật nhanh để đẩy lính đội mình vào trụ đối phương.

Ks: viết tắt của kill steal – tức là cướp mạng, xảy ra khi 1 người đang sắp tiêu diệt được đối phương thì một đồng đội bất ngờ ra chiêu kết liễu để cướp tiền hoặc bùa lợi.

Buff: bùa lợi.

Cd: viết tắt của cooldown - tức hồi chiêu.

Ulti: viết tắt của ultimate – tức chiêu cuối.

Dmg: viết tắt của damage – tức sát thương (đừng ai viết thành dame nhé!)

Spell: phép bổ trợ.

Flash: phép bổ trợ Tốc biến (là phép bổ trợ được sử dụng nhiều nhất).

Smite: phép bổ trợ trừng phạt (là phép bổ trợ bắt buộc phải có của người đi rừng).

Tele: viết tắt của teleport – là phép bổ trợ dịch chuyển.

Stun: làm choáng.

Pick tướng: chọn tướng.

Counter: khắc chế. Có thể là counter gank (tướng đi rừng gank đường sắp bị tướng rừng định gank để gây bất ngờ) hay counter pick (chọn tướng khắc chế tướng đối phương để lấy lợi thế).

