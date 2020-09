Nhập môn Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends LOL) cho người mới bắt đầu (kỳ 4)

Mặc dù Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends LOL) là một game thiên về đồng đội, nhưng trò chơi này cũng đòi hỏi các thành viên trong một đội có kĩ năng cá nhân ở mức ổn định, tối thiếu là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi đi lane. Trong LOL, kĩ năng cơ bản nhất mà người chơi cần làm tốt trong bất kì thời điểm nào của game chính là farm lính.

Farm lính có thể coi là kĩ năng quan trọng bậc nhất trong Liên Minh Huyền Thoại vì lính là nguồn tài nguyên chính để người chơi lên cấp và kiếm tiền. Một đợt quái sẽ cho người chơi 125 vàng, tức là nếu như bạn hơn đối phương 2 đợt quái tức 15 điểm chỉ số lính, bạn có thể coi như là mình đã hơn đối phương một mạng. Hành động farm lính chỉ việc người chơi tiêu diệt lính để lấy vàng (người chơi có thể nhận được kinh nghiệm từ lính chỉ bằng việc ở gần khi quân lính đó chết) bao gồm last hit, đẩy lính và đóng băng lính. Người ra đòn kết liễu lính sẽ nhận toàn bộ số vàng từ lính.

Last hit là chỉ hành động ra đòn kết liễu quái khi cột máu của quái sắp về 0 để lấy tiền. Đây là điều rất quan trọng vì mặc cho người chơi gây bao nhiêu sát thương lên lính đi nữa nhưng nếu người chơi không ra đòn kết liễu thì sẽ không nhận được vàng từ con lính đó. Trong khoảng 15 đến 20 phút đầu của trận đấu, người chơi sẽ tập trung để last hit và trao đổi chiêu thức với đối phương, do đó việc luyện tập last hit là điều cần thiết. Dù toàn bộ 20 phút đầu cả 2 bên không có mạng nào thì với việc dẫn trước chỉ số lính, người chơi vẫn sẽ có lợi thế so với đối phương.

Điểm khó của last hit là ở chỗ việc ra chiêu hầu như là bằng cảm giác do mỗi tướng có chỉ số sát thương vật lý khác nhau, hoạt ảnh tấn công khác nhau và tầm đánh khác nhau. Do đó, người chơi nên làm quen với cách tấn công của mỗi tướng, nhưng tất cả đều theo một nguyên lý chung là “tấn công con lính khi nó chỉ còn 1 ít máu”, một khi người chơi nắm được cách last hit từ tướng "tủ" thì cũng sẽ dễ luyện tập cách last hit ở tướng khác.



Đẩy lính là chỉ việc người chơi tiêu diệt lính của đối phương một cách nhanh nhất có thể để đẩy lính vào trụ đối phương khiến đối phương phải farm lính trong trụ. Người chơi có thể tận dụng cơ hội này để biến về mua đồ và hồi máu, hoặc di chuyển ra các nơi khác để giúp đỡ đồng đội, hay thậm chí xử dụng kĩ năng tầm xa để "cấu máu" tướng địch trong trụ hay tiêu diệt trụ đối phương khi tướng địch không có ở đó. Việc đẩy lính khiến tướng địch không thể di chuyển ra khỏi tầm trụ vì nếu họ làm vậy, họ sẽ mất vàng từ lính vì trụ tiêu diệt lính rất nhanh (trừ khi đó là lính xe), vì vậy họ sẽ ở lại dưới chân trụ để farm lính và chỉ có thể né đòn của người chơi. Tuy nhiên, việc đẩy lính rồi tấn công tướng địch trong tầm trụ có 2 điểm yếu "chí mạng" người chơi mới cần lưu ý. Người chơi có thể lỡ tay tấn công địch trong tầm trụ nếu không để ý và bị trụ bắn, và nghiêm trọng hơn là địch có đồng đội đi chuyển tới sau lưng và “úp sọt” người chơi.

Để tránh việc này xảy ra, người chơi cần cắm mắt trước khi đẩy lính và chú ý giao tiếp với đồng đội. Nếu người chơi là người bị đẩy lính, mẹo nhỏ người chơi farm lính trong trụ cần lưu ý là với lính đánh gần đầy máu, người chơi hãy last hit sau khi lính bị trụ bắn 2 lần; với lính đánh xa đầy máu, người chơi có thể đánh thường 1 lần sau đó để trụ bắn lính 1 lần rồi last hit, hay nếu tướng đang sử dụng có chỉ có chỉ số sát thương vật lý cao thì có thể để trụ bắn một lần rồi last hit mà không cần đánh thường trước. Khi đẩy lính mà tướng địch không có ở đó, người chơi có thể thoải mái tấn công trụ địch để lấy giáp trụ (1 giáp trụ có giá 120 vàng) hay thậm chí tiêu diệt trụ địch luôn, nhưng người chơi cần cẩn thận không để bị trụ bắn bằng cách chú ý tới lính của mình. Lính đánh gần có thể chịu được 3 phát bắn từ trụ và lính đánh xa là 2 phát, vậy nên người chơi cần rút ra khỏi tầm trụ của địch trước khi con lính cuối cùng của mình bị trụ bắn chết.



Đóng băng lính là một hành động hơi "cao cấp" và khó nhằn hơn một chút. Khi người chơi cảm thấy mình có thể tiêu diệt tướng đối phương hay có tướng đồng đội có ý định hỗ trợ, người chơi có thể giữ cho lính không đẩy tới trụ đối phương khiến tướng địch phải di chuyển lên cao để farm lính, tạo điều kiện cho người chơi xông lên hoặc đồng đội tấn công địch từ phía sau. Một ứng dụng khác của đóng băng lính là khi tướng đối phương định biến về, người chơi có thể đóng băng lính để lính địch tiêu diệt lính của mình nhanh hơn khiến tướng đối phương không nhận được vàng và kinh nghiệm từ đợt lính đó.

Để có thể đóng băng lính một cách hiệu quả thì số lính địch phải lớn hơn số lính đội mình 4 con lính, ít lính hơn sẽ khiến việc đóng băng không hiệu quả và nhiều hơn thì lính địch sẽ tiêu diệt lính đội mình rất nhanh và sau đó tấn công trụ khiến việc đóng băng mất hiệu quả. Bởi vì điều kiện “khắt khe” như vậy, tướng địch có thể phá việc đóng băng bằng cách lao lên và tiêu diệt quái thật nhanh trước khi người chơi kịp trao đổi chiêu thức, vậy nên người chơi phải chú ý tận dụng cơ hội này trước khi tướng địch có cơ hội đẩy lính.

Một điểm yếu nữa là vì lính địch nhiều hơn lính của mình nên khi trao đổi chiêu thức ở giữa dòng lính, người chơi sẽ chịu nhiều sát thương từ lính hơn đối phương nên người chơi cần cẩn thận hơn khi tấn công, hoặc nếu người chơi cảm thấy mình mạnh hơn hẳn đối phương thì người chơi có thể đi vượt qua đàn lính để không cho tướng địch tiếp cận với quân lính đội mình. Đóng băng lính là một kĩ năng cần được tận dụng tốt để lăn cầu tuyết khi người chơi đang có mạnh hơn so với tướng địch, vì vậy người chơi nên tận dụng nhiều nhất có thể nhưng đồng thời cẩn thận việc tướng địch gọi người đi rừng của họ giúp đỡ khiến để mất lợi thế.



Theo Linh Chi/SKCĐ