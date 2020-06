Cách chức một chủ tịch phường có bằng Đại học trước... bằng cấp 3

Ngày 19/6, theo thông tin từ báo Người lao động, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai ) đã quyết định cách chức Chủ tịch phường Hóa An với ông Nguyễn Văn Minh. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Biên Hòa xác định ông Minh được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Hóa An (nay là phường Hóa An) từ năm 2016 tuy nhiên chưa cung cấp bằng THPT và bằng Đại học cho đến nay.