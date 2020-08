Có cách chuyển danh bạ điện thoại từ Android sang iOS siêu nhanh mà người dùng cần biết

Về cơ bản thì không có công cụ đơn giản và thuận tiện nào có thể giúp người dùng chuyển dữ liệu từ Android sang iOS và ngược lại.

Thế nhưng cũng không hẳn là chúng ta không thể chuyển đổi được. Có nhiều cách để bạn có thể chuyển danh bạ từ Android sang iPhone, dưới đây là 3 cách phổ biến để bạn có thể thực hiện điều này.

Cách 1: Cách chuyển danh bạ từ Android sang iPhone mới sử dụng ứng dụng Move to iOS

Apple đã tạo ra một ứng dụng có tên Move to iOS giúp người dùng có thể chuyển dữ liệu di động từ Android sang điện thoại iPhone mới. Qúa trình này sẽ sao chép tất cả dữ liệu, bao gồm danh bạ, lịch, ảnh và tài khoản email.

1. Cài đặt ứng dụng Move to iOS trên thiết bị Android.

2. Làm theo các hướng dẫn cài đặt trên iPhone mới cho đến khi đến màn hình “Apps & Data”.

3. Chọn “Move Data from Android."





4. Khởi động ứng dụng Move to iOS trên Android.

5. Chọn Continue trên cả hai thiết bị và nhấn chấp thuận các điều kiện và điều khoản trên Move to iOS và nhấn Next.

6. Trong ứng dụng Move to iOS, nhập mã hiển thị trên màn hình iPhone.





7. Làm theo hướng dẫn để hoàn thành các bước chuyển dữ liệu.

Cách 2: Cách chuyển danh bạ từ Android sang iPhone bằng cách đồng bộ dữ liệu tài khoản Google

Đây là một cách khá thú vị để bạn có thể giữ được các danh bạ Android trong tài khoản Google. Nó phù hợp với cả điện thoại iPhone mới và iPhone đã sử dụng. Tất cả những gì bạn cần làm là bổ sung thông tin tài khoản Google vào điện thoại iPhone.

1. Trên iPhone, vào Settings.

2. Chọn "Passwords & Accounts."





3. Chọn “Add Account” và “Google”.

4. Thực hiện theo những bước hướng dẫn trên màn hình để thêm tài khoản Google và iPhone. Nó sẽ tự động đồng bộ các dữ liệu, bao gồm danh bạ.

Cách 3: Đây là một tuỳ chọn phù hợp khi bạn chỉ muốn chuyển một số điện thoại từ Android sang iPhone.

1. Trên Android, chọn Contracts.

2. Chọn nút ba dấu chấm ở góc trên bên phải màn hình và nhấn “Share”.

3. Chọn danh bạ bạn muốn chuyển sang iPhone. Bạn cũng có thể nhấn vào “All” để chọn toàn bộ hoặc chọn một số danh bạ mà mình muốn.

4. Sau khi xong, nhấn “Share”. Lúc này, danh bạ được xuất ra dưới định dạng VCF.

5. Cách dễ nhất để bạn chuyển file VCF này sang iPhone thông qua tin nhắn hoặc email. Trên iPhone, mở file VCF để đồng bộ danh bạ và điện thoại.

Your browser does not support HTML5 video.

Chuyên danh bạ điện thoại từ Android sang iPhone và ngược lại

Theo Phương Hoa/SKCĐ