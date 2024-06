Cách Doãn Hải My, Linh Rin lấy lại dáng sau sinh

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vừa tổ chức lễ đầy tháng cho con trai đầu lòng. Trong khoảnh khắc do cầu thủ đăng tải trên trang cá nhân, Doãn Hải My gây chú ý nhờ vóc dáng thon gọn, vẻ ngoài rạng rỡ. Người đẹp cho biết cô đã giảm gần 10 kg so với thời điểm mang thai.