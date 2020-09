9X Đà Nẵng mách cách làm bánh dẻo lạnh nhân phô mai đậu xanh việt quất độc đáo mà chẳng sợ ngán

Việt quất thường được sử dụng làm mứt hay kết hợp để xay sinh tố và làm sữa chua hoa quả. Loại quả này hấp dẫn bởi vị chua ngọt dịu, màu tím đẹp mắt và rất bổ dưỡng nữa.

Bạn đọc Phạm Thảo Nguyên chia sẻ cách làm bánh

Chuẩn bị nguyên liệu để làm chiếc bánh có trọng lượng 50g

- 25g bột gạo tẻ



- 35g bột gạo nếp



- 20g đường



- 125ml sữa tươi ko đường



- 10g dầu ăn



- 10g sữa đặc



- 10g bột khoai tây

- Rây các loại bột vào âu. Làm ấm sữa trong lò vi sóng khoảng 40 giây rồi sữa và các nguyên liệu còn lại vào âu bột.



- Khuấy cho các nguyên liệu thành hỗn hợp đồng nhất, bọc lại rồi hấp cách thuỷ 30 phút.

- Dùng thìa dẹt (spatula) miết bột vài lần rồi cho bọc lại, để tủ mát 4h.

- 50g đỗ xanh bóc vỏ



- 15g đường



- 5g dầu dừa



- 3g bột nếp



- 50g cream cheese để mềm



- Ngâm đỗ xanh cho mềm rồi hầm nhừ. Sau đó đem xay mịn và cho vào chảo sên trên lửa nhỏ. Chú ý thêm đường, dầu ngay từ lúc đầu, khuấy cho đều, đến khi hơi sệt thì hoà bột nếp với nước. Sên cho đến khi nhân đứng, không dính chảo.



- Trộn kem phô mai với hỗn hợp đậu đã sên. Bọc lại rồi để tủ lạnh 1 tiếng.



Tự sên mứt việt quất để có vị như ý hơn vì mua mứt ngoài hàng bao giờ cũng có vị ngọt sắc. Tự sên mứt việt quất bằng cách trộn quả với đường, thêm vài giọt chanh rồi đun trên lửa nhỏ. Sên càng lâu thì mứt càng đặc và sệt.



Tùy khẩu vị mỗi người cùng với quả việt quất đã có vị chua ngọt sẵn nên tùy chỉnh lượng đường để mứt có được vị ngọt như ý. Trong lúc sên có thể thêm đường nếu muốn. Theo tỷ lệ thông thường, 60g sên với 15g đường.



- Chia nhân đậu xanh thành các phần, mỗi phần gồm 2 viên: 1 viên 25g & 1 viên 3g



- Chia vỏ bánh dẻo thành các phần, mỗi phần 25g



- Vê tròn phần nhân phô mai đậu xanh 25g, dùng ngón trỏ ấn xuống tạo 1 lỗ sâu ở giữa sao cho bên trong nhân rộng, phần miệng nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng cho mứt việt quất vào trong, chỉ nên cho lượng vừa phải để gói nhân được đẹp.



- Ấn dẹt viên nhân 3g rồi lấp miệng viên 25g lại, lấy tay miết để nối các mép cho đều. Vì nhân phomai đậu xanh rất mềm và có độ dính nên dễ dàng miết. Bọc nhân mứt việt quất vào bên trong nhân đậu xanh phomai xong thì bọc lại và để tủ mát 1 tiếng.



- Gói bánh: cán dẹt vỏ bánh bằng cách lót màng bọc thực phẩm cả mặt trên và dưới để không dính, hoặc dùng tay ấn. Cho nhân vào bên trong vỏ miết để vỏ bánh dẻo phủ kín nhân rồi miết các mép nối rồi vo tròn lại.

Thành phẩm là chiếc bánh dẻo nhân phomai đậu xanh việt quất cực thơm ngon và đẹp mắt



- Đóng bánh: Trước khi đóng bánh phải lăn qua 1 lớp bột áo thật mỏng (bột nếp). Phủ bột nếp vào khuôn rồi gõ nhẹ để bột dư rơi ra ngoài. Sau đó nhồi bánh đã nhào nặn vào khuôn, ấn lực vừa phải. Miết đều các cạnh để bánh có hình sắc nét. Khi thấy bánh thật chắc thì miết đều các cạnh rồi từ từ gõ khuôn để lấy bánh ra.



- Bảo quản bánh bên trong hộp có lót màng bọc thực phẩm. Bánh này để tủ lạnh 2-3 ngày vẫn mềm và giữ độ dẻo.



