Mẹ đảm xứ Thanh chỉ cách làm bánh dẻo tạo màu từ cốt hoa quả, mẹo đóng bánh sắc nét, không dính tay

Cần chuẩn bị nhân mỡ đường trước 2-3 ngày làm bánh. Với kinh nghiệm của mình, chị Nhân cho hay để làm nhân bánh ngon nhất phải chọn mỡ gáy, đem rửa sạch sau đó luộc với nước sôi có ít gừng, thảo quả, chút muối hạt. Luộc tới khi sôi thì đem vớt ra để ráo.

Nhân mỡ đường, lạp sườn và các loại hạt được xào chín kỹ



Tiếp đến trộn 1kg mỡ đã thái với 350g đường trắng đêm phơi nắng (không cần nắng quá to), thi thoảng đảo đều. Ban ngày đem phơi tối lại đậy kín để tránh ruồi muỗi, gián.



Cứ làm như vậy 2-3 hôm là mỡ trong. Khi mỡ đạt tới độ trong nhất định thì nên cất tủ mát hoặc tủ đông. Tới ngày làm bánh thì lấy ra rã đông bằng cách cho vào lò vi sóng là tan đều. Muốn bánh nhạt và ko ngán nên để róc bớt nước mỡ đường đi.



Ngoài nhân mỡ đường thì phần lạp sườn, mứt bí, các loại hạt đều cần chín kỹ. Lạp sườn nên luộc qua cho bớt hôi, để ráo thái nhỏ rồi cho vào lò sấy thì ăn vừa thơm màu lại đẹp. Các loại hạt phải rửa sạch rang sấy chín sàng lại cho rơi hết mày vụn rồi hãy làm. Có thể thêm chút lá chanh.



Cách làm cốt hoa quả



Bánh sử dụng 4 loại màu sắc khác nhau từ chanh leo, lá nếp, lá cẩm, thanh long đỏ. Chanh leo bỏ hạt, thanh long đỏ bỏ hạt, cốt lá nếp, cốt lá cẩm tím...lọc thật sạch cho đường vào đun sôi hớt bọt để nguội, chưa dùng ngay cất tủ đá khi nào dùng cho ra đun lại để nguội rồi dùng. Tỷ lệ đun cốt hoa quả: đường là 1: 1.2.



Chuẩn bị nước đường gồm: 1kg đường trắng 700g nước (có thể 1kg, 80pg, 600g, 500g nước tùy ý) ít nước hoa bưởi, chút cốt chanh tươi.



Cho nước đun sôi, cho đường vào khuấy đều đun sôi lại cho nước cất hoa bưởi, cốt chanh tươi vào rồi tắt bếp để nguội.



Sau khi đã hoàn tất khâu chuẩn bị nguyên liệu thì tiến hành làm bánh:



- 1kg nước đường đã đun nguội và cốt màu (cách pha màu đậm nhạt tùy ý), 400g bột bánh dẻo chợ gạo, vài giọt hoa bưởi. Nên dùng đường E1(RE1) của Việt Đài, Biên Hòa, Lam Sơn, Quãng Ngãi...để cho ra nước đường trắng nhất không bị na ná màu vàng hồng.

Bột bánh dẻo



- Dùng máy đánh trứng đánh cho nước đường hòa đều với màu rồi cho từ từ hơn 2/3 chỗ bột vào nước đường đánh cho đều. Khi bột đánh ngấm đều nước đường thì đổ lên chỗ bột khô còn lại đã rải ra tấm chống dính, đi găng tay nhào đều mịn khi nào bột ko dính găng tay và đàn hồi là được, se dài tròn khối bột và cắt chia tỷ lệ vỏ để đóng bánh. Vỏ bánh khi trộn xong chia vo viên tròn rồi bọc kín lại ko sẽ khô khó bao bánh. Chú ý bao bánh kín để không khí ko lọt vào, bánh sẽ ko bị tách vỏ và nhân.



- Thông thường tỷ lệ đóng bánh phù hợp là 2 phần vỏ 1 phần nhân. Ví dụ bánh 150g thì 100g vỏ, 50g nhân. Muốn vỏ bánh bao đều nhân hãy dàn bột mỏng phía rìa còn ở giữa dày hơn, vo tròn và xoa bột áo đều khắp cục bột.

Bánh dẻo trắng thì chỉ cần nước đường



- Bánh dẻo trắng thì chỉ dùng mỗi nước đường trắng. Với bánh dẻo vỏ xanh, vỏ nâu thì rắc bột trà, bột cacao vào nước đường rồi dùng máy đánh cho tan rồi mới cho bột bánh dẻo vào. Riêng nước cốt lá nếp muốn đẹp tươi có thể thêm chút cốt chanh leo hoặc 1 giọt màu vàng vào... sẽ được màu cực bắt mắt.



Chị Nhân chia sẻ, trước hết phải chuẩn bị khuôn bánh thật sạch, tráng qua nước sôi rồi sấy khô sau đó hãy đóng bánh. Trước khi đóng bánh cần đi găng tay, tấm trải sạch sẽ, nhân bánh bọc kín tránh gió và bụi.



Bột mua về phải tải ra cho bay hơi hãy làm nếu không bột sẽ chua. Nhân bánh nếu đã cất tủ phải đảo lại hoặc vi sóng sau đấy để nguội rồi đi găng tay bóp nhuyễn rồi chia theo ý, vo tròn và đóng bánh.

Bánh dẻo màu được tạo màu từ cốt trái cây



Nhào bột bằng cách ban đầu cùng phới silicol xúc bột khô hắt lên khối bột nhão, khi nào đều ngấm gần hết bột khô thì dùng tay gấp bột ngang dọc cho bột đẹp mịn.



Khuôn phải rắc bột kín khắp khuôn sau đó đập ngược xuống cho bột thừa rơi ra hết rồi hãy cho cục bột vào khuôn. Muốn bánh nét hãy nhớ nhấn mạnh đều bằng lòng bàn tay tất cả các góc, để im trong khuôn 1 lúc rồi hãy cho ra ngoài.

Vân bánh sắc nét, không bết dính



Khuôn lò xo khi cho bột vào ấn đều lật ngược khuôn cho vào cái cốc để nghỉ một chút rồi quay ngược lại đập nhẹ khuôn là ra. Không nên dùng tay nhấn của khuôn vì dễ làm bánh dính hết mặt khuôn nếu bột áo ko đều cả ở khuôn và cục bột.



Vỏ bánh dùng cho nhân nhuyễn nên bớt đi chút dầu so với công thức, nhân thập cẩm giữ nguyên. Áo bột vào khuôn và vào cục bột thật mỏng đừng nhiều bột quá khiến bánh mất vân khi đóng.

